Найдены тела пропавших жителей Дашкесана

24 сентября, 19:11

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Дашкесанским районным отделом полиции при участии сотрудников ANAMA, тела пропавших без вести 30 июля подорвавшихся на мине жителей села Алаханчаллы Дашкесанского района Исмета Байрамова (2010 г.р.) и Ульфета Рустамова (2000 г.р.) были обнаружены на заминированной территории на границе Гёйгёльского и Кяльбаджарского районов.

Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел.

Отмечено, что в связи с погодными условиями вынести их тела с территории еще не удалось.

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Иранский посол: Информация об учениях была предоставлена азербайджанской стороне много месяцев назад

24 сентября, 19:43

«Вопрос, связанный с учениями, проведенными Ираном, представлен в ошибочной форме. Позиции государств выражают представители официальных структур, а не другие лица».

Об этом сказал посол Ирана в Азербайджане Сейид Аббас Мусеви.

Посол отметил, что информация об учениях была предоставлена азербайджанской стороне много месяцев назад, это были плановые учения: «Эти учения проводятся планово, предыдущие учения прошли в Западном Азербайджане. Наша военная мощь не может считаться угрозой для наших друзей» (цитата про АПА).