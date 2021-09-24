Найдены тела пропавших жителей Дашкесана

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Дашкесанским районным отделом полиции при участии сотрудников ANAMA, тела пропавших без вести 30 июля подорвавшихся на мине жителей села Алаханчаллы Дашкесанского района Исмета Байрамова (2010 г.р.) и Ульфета Рустамова (2000 г.р.) были обнаружены на заминированной территории на границе Гёйгёльского и Кяльбаджарского районов.

Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел.

Отмечено, что в связи с погодными условиями вынести их тела с территории еще не удалось.