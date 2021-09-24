Завтра в Баку ожидается дождь и ветер

24 сентября, 14:14

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами вероятен дождь.Временами усиливающийся северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью 17-19°, днем 21-23° тепла, в Баку ночью 17-19° тепла, днем 21-23° тепла. Атмосферное давление в пределах нормы — 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 65-75%.

В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются грозы и временами дожди. В отдельных местах вероятны сильные ливни и выпадение града. Ночью и утром местами усилится западный ветер.

Температура воздуха ночью 13-16° тепла, днем 21-25° тепла, в горах ночью 5-9°, днем 10-15° тепла.

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Военных привлекли к поискам пропавших в июле жителей Дашкесана

24 сентября, 11:12


Продолжаются поиски без вести пропавших 30 июля жителей села Алаханчаллы Исмета Байрамова (2010 г.р.) и Ульфата Рустамова (2000 г.р.).

Об этом сообщил главный инспектор региональной группы Министерства внутренних дел в Гяндже, старший лейтенант полиции Эшгин Гасымов, передает АПА.

Он отметил, что на территории Кяльбаджарского района ведутся интенсивные поисковые работы по поиску указанных лиц: «Предполагается, что пропавшие без вести в туманную погоду, заблудившись, перешли на территорию Кяльбаджарского района, граничащего с селом. Из-за того, что на территории проводятся работы по разминированию, поиски затягиваются».

Э.Гасымов также сказал, что для поиска пропавших помимо соответствующих структур привлечены сотрудники Министерства обороны.

Отметим, что Исмет Байрамов и Ульфат Рустамов 30 июля отправились на пастбище в сельской местности и больше не возвращались.