Военных привлекли к поискам пропавших в июле жителей Дашкесана



Продолжаются поиски без вести пропавших 30 июля жителей села Алаханчаллы Исмета Байрамова (2010 г.р.) и Ульфата Рустамова (2000 г.р.).

Об этом сообщил главный инспектор региональной группы Министерства внутренних дел в Гяндже, старший лейтенант полиции Эшгин Гасымов, передает АПА.

Он отметил, что на территории Кяльбаджарского района ведутся интенсивные поисковые работы по поиску указанных лиц: «Предполагается, что пропавшие без вести в туманную погоду, заблудившись, перешли на территорию Кяльбаджарского района, граничащего с селом. Из-за того, что на территории проводятся работы по разминированию, поиски затягиваются».

Э.Гасымов также сказал, что для поиска пропавших помимо соответствующих структур привлечены сотрудники Министерства обороны.

Отметим, что Исмет Байрамов и Ульфат Рустамов 30 июля отправились на пастбище в сельской местности и больше не возвращались.