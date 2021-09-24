Завтра Баку в очередной раз продезинфицируют



В субботу, 25 сентября, на главных улицах, проспектах и дорогах в центре Баку и столичных поселков в очередной раз будут проведены дополнительные дезинфекционные работы с использованием специальных химических веществ.

Об этом сообщили в Исполнительной власти города Баку.

Учитывая определенную токсичность используемых веществ, жителей просят не выходить на улицу в первую половину дня без серьезной необходимости.