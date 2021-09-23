Министерство экономики лишилось полномочий по реабилитации озера Беюкшор

23 сентября, 16:42

Президент Ильхам Алиев внес изменения в указ от 29 января 2019 года ”Об утверждении Государственной программы социально-экономического развития регионов на 2019- 2023 годы”.

Cогласно подписанному главой государства новому указу, министерство экономики исключено из перечня исполнительных органов, продолжающих работы по улучшению экологического состояния озер на Абшеронском полуострове, в том числе по реабилитации озера Беюкшор.

В списке сохранились такие структуры как Министерство экологии и природных ресурсов, ОАО “Азерсу”.

Кабинет министров должен решить прочие вопросы, вытекающие из этого указа.

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В Нур-Султане прошла встреча генпрокуроров Азербайджана, России и Армении

23 сентября, 16:13

В Нур-Султане (Казахстан) в рамках 31-го заседания Координационного совета генеральных прокуроров государств-участников СНГ по инициативе российской стороны состоялась трехсторонняя встреча генеральных прокуроров Азербайджана, России и Армении.

Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

На встрече была отмечена эффективность трехстороннего формата и положительно оценена работа, проделанная сторонами в целях укрепления верховенства закона и правопорядка в Карабахе за последние 9 месяцев.