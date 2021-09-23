Ильхам Алиев выделил на реконструкцию автодорог в Сураханском районе 6 млн манатов

23 сентября, 14:54

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение «О дополнительных мерах, связанных с продолжением работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Сураханского района города Баку». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно документу, в целях продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории поселков Гарачухур и Говсан Сураханского района города Баку из суммы, указанной в подпункте 1.1.14 «Распределение средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяется шесть миллионов манатов.

Министерству финансов Азербайджана поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, Кабмину — решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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В Нур-Султане прошла встреча генпрокуроров Азербайджана, России и Армении

23 сентября, 16:13

В Нур-Султане (Казахстан) в рамках 31-го заседания Координационного совета генеральных прокуроров государств-участников СНГ по инициативе российской стороны состоялась трехсторонняя встреча генеральных прокуроров Азербайджана, России и Армении.

Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

На встрече была отмечена эффективность трехстороннего формата и положительно оценена работа, проделанная сторонами в целях укрепления верховенства закона и правопорядка в Карабахе за последние 9 месяцев.