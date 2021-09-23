Скончался бывший депутат, член «91» Керим Керимов

23 сентября, 14:13

В возрасте 83 лет скончался член Совета ветеранов ПЕА Керим Керимов.

Бывший депутат К.Керимов являлся членом «91», сообщает АПА.

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В Нур-Султане прошла встреча генпрокуроров Азербайджана, России и Армении

23 сентября, 16:13

В Нур-Султане (Казахстан) в рамках 31-го заседания Координационного совета генеральных прокуроров государств-участников СНГ по инициативе российской стороны состоялась трехсторонняя встреча генеральных прокуроров Азербайджана, России и Армении.

Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

На встрече была отмечена эффективность трехстороннего формата и положительно оценена работа, проделанная сторонами в целях укрепления верховенства закона и правопорядка в Карабахе за последние 9 месяцев.