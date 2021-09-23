В Гаджигабуле, в некоторых частях Абшерона и Баку не будет воды

Для кого она действительно опасна?

На иранских границах неспокойно. По данным осведомлённых ТГ-каналов, Турция в нескольких километрах от границы ИРИ подняла в воздух беспилотники Bаyraktar TB2, те самые, которые год назад в Карабахе произвели военно-техническую революцию. Официально миссия у «байрактаров» разведывательно-наблюдательная. Но, во-первых, «Байрактары» — это ударные оперативно-тактические дроны. То есть они могут не только наблюдать. А во-вторых, и «в-главных», следить они будут за учениями, которые Иран проводит вблизи границ Азербайджана. Причем проходят эти учения на показательном фоне. Официальные структуры уровня МИДа или минобороны Ирана от прямых угроз в адрес Азербайджана воздерживаются. Но зато целый поток этих самых угроз озвучиваются по неофициальным, точнее, полуофициальным иранским каналам, от проповедей в мечетях до социальных сетей и падких на сомнительные «сенсации» порталов. В информационное пространство уже осторожно «вдавливается» информация, будто бы не сегодня-завтра Иран вообще нанесёт удар по Азербайджану, причем по столице нашей страны. Официального подтверждения этой новости нет, но это обстоятельство останавливает далеко не всех.

Но одно дело — «информационный шум». И совсем другое — реальные риски.

В самом деле, в нынешней ситуации в Иране, где у власти вновь оказались консерваторы, на фоне усиливающихся экономических проблем в чью-то увенчанную чалмой голову действительно могла прийти идея устроить «маленькую победоносную войну» и таким способом подправить дела на внутриполитической арене. И то, что из всех соседей Ирана «подходящей мишенью» сочли именно Азербайджан, тоже вполне объяснимо. Дело не только в численности населения, количестве танков и живой силы и т.д. Куда важнее другое: в Тегеране по-прежнему не в силах «переварить» сам факт существования у своих границ независимого Азербайджана.

То, что Азербайджан в Иране считают своими «потерянными территориями», уже ни для кого не секрет. Года два назад об этом заявлял даже тогдашний президент ИРИ Хасан Роухани. Как уже рассказывал Minval.az, выступая на очередном мероприятии в честь 40-летнего юбилея антишахской революции (дело было в 2019 году), Роухани заявил, что, дескать, «наш народ хорошо знает, что за последние 205 лет во время правления предателей — шахов Каджаров была отделена от страны большая часть земель Ирана, расположенных на севере страны и на Кавказе. 191 год назад от матери-Родины оторвали еще один кусок на севере Ирана». И если вспомнить, что 191 год назад был заключен Туркманчайский договор, а 205 лет назад — Гюлистанский, то становится понятно: речь шла именно об Азербайджане. В официальных СМИ Ирана в отношении нашей страны можно встретить выражения типа «Бакинское государство» или даже «Северный Иран».

Наконец, у Тегерана, как уже отмечалось, появился новый повод для переживаний — азербайджанские посты на дороге Герус-Гафан, в результате чего использовать Армению для обхода международных санкций уже не получается. Многие эксперты включают в этот же ряд и борьбу с наркоконтрабандой. Соблазн решить все проблемы одним ударом, конечно, велик. Но…

Знать и чтить свою великую историю, конечно, хорошо. Только вот при этом не стоит забывать, что мир по сравнению с временами собственного державного величия может ой как измениться. В эту ловушку собственной памяти попадали многие страны, включая Россию, Францию и т.д. А теперь вот в нее в очередной раз угодил Иран. Где, похоже, только теперь начинают осознавать, что заявления типа «кусок земли на севере Ирана» или «не играйте с хвостом льва», конечно, греют имперское самолюбие, но вот реальному раскладу соответствуют мало. 44-дневная война у границ ИРИ показала: силу и профессионализм азербайджанской армии не стоит недооценивать. Более того, тогда же власти ИРИ могли убедиться, насколько «чувствительной» является азербайджанская тема и для миллионов граждан ИРИ, прежде всего азербайджанского происхождения. В Тебризе, Ардебиле, Мараге далеко не все думают и рассуждаю так же, как аятолла Амили или водители «большегрузов» на трассе Мегри-Герус.

И, наконец, поднятые в воздух турецкие «Байрактары» — верный признак, что Шушинская декларация, закрепившая военный союз Баку и Анкары, работает не только против Армении. Она предусматривает жесткое совместное реагирование на любую угрозу, и Ирану лучше не проверять методом тыка, каким будет ответ.

Наконец, в Тегеране не могут не понимать и ещё одного обстоятельства. Совершив внешнюю агрессию против признанного ООН государства, Иран не просто забетонирует свой статус изгоя. Он еще и даст повод для силового сценария против себя. А уж желающие воспользоваться этим поводом найдутся — от стран Залива до США. Которым после афганского провала тоже нужно кое-что продемонстрировать, доказать и напомнить.

И в результате события развиваются по вполне прочитываемому сценарию. Иран устраивает «игру мускулами» у границ Азербайджана, но одновременно играет и в «доброго полицейского», командируя в Баку своего замминистра иностранных дел Мохаммеда Казыма Саджапура с набором слов о дружбе. А посол ИРИ в Армении Аббас Бадахшан Зоури обсуждает в совбезе Армении ситуацию на дороге Герус-Гафан и умоляет ускорить строительство объездной дороги, признавая тем самым, что «игра мускулами» Азербайджан не напугала и отступить не заставила.

А это значит, что «войну нервов» Иран уже проиграл. И это только начало.

Нурани