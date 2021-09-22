Обнародована численность населения Баку

22 сентября, 21:28

Согласно статистике на начало 2021 года, в Баку официально проживает 2 миллиона 300,5 тысячи человек.

Как говорится в сообщении Бакинского городского управления статистики, плотность населения на квадратный километр составила 1075 человек.

Численность населения столицы на начало 2020 года составляла 2 миллиона 393,1 тысячи человек.

Отметим, что Баку территориально разделен на 12 районов, в столице 59 поселков.

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Байрамов призвал мир надавить на Армению, чтобы она отказалась от реванша

22 сентября, 20:15

Международное сообщество должно оказать давление на Армению с целью принудить Ереван отказаться от реванша, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

«Наша принципиальная позиция заключается в том, что международное сообщество должно оказать давление на Армению с целью вынудить ее отказаться от реваншистского подхода (в вопросе Карабаха)», — сказал Байрамов, выступая на заседании СМИД стран-членов ГУАМ в Нью-Йорке.

По его словам, которые приводит МИД Азербайджана, «нет альтернативы полному выполнению трехсторонних заявлений, устранению всех последствий войны и построению благополучного будущего для всех стран и народов в регионе».

Байрамов подчеркнул, что применение международного права является условием для мира, безопасности и развития. «К сожалению, затянувшиеся конфликты на территориях государств-членов ГУАМ продолжают представлять угрозу миру и безопасности, и эти конфликты необходимо решать на основе принципов суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ стран», — добавил глава МИД Азербайджана.