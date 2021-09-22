Байрамов: Загрязнение освобожденных территорий минами препятствует реализации планов

22 сентября, 19:46

«Массовое загрязнение освобожденных территорий минами серьезно препятствует реализации широкомасштабных планов по восстановлению и реконструкции, начатых правительством Азербайджана».

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на 37-м заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ГУАМ.

«Самое главное, это сказывается на праве сотен тысяч вынужденных переселенцев вернуться в свои дома», — сказал министр (цитата по Report).

﻿

Байрамов призвал мир надавить на Армению, чтобы она отказалась от реванша

22 сентября, 20:15

Международное сообщество должно оказать давление на Армению с целью принудить Ереван отказаться от реванша, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

«Наша принципиальная позиция заключается в том, что международное сообщество должно оказать давление на Армению с целью вынудить ее отказаться от реваншистского подхода (в вопросе Карабаха)», — сказал Байрамов, выступая на заседании СМИД стран-членов ГУАМ в Нью-Йорке.

По его словам, которые приводит МИД Азербайджана, «нет альтернативы полному выполнению трехсторонних заявлений, устранению всех последствий войны и построению благополучного будущего для всех стран и народов в регионе».

Байрамов подчеркнул, что применение международного права является условием для мира, безопасности и развития. «К сожалению, затянувшиеся конфликты на территориях государств-членов ГУАМ продолжают представлять угрозу миру и безопасности, и эти конфликты необходимо решать на основе принципов суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ стран», — добавил глава МИД Азербайджана.