Аллахшукюр Пашазаде ответил имаму Ардебильской мечети Амули

22 сентября, 17:23


Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде ответил представителю Аятоллы Хаменеи в Ардебиле и Имаму Джума Ардебиля Сейиду Хасану Амули.

Как сообщили в УМК, А.Пашазаде отметил, что в азербайджанской общественности с сожалением восприняли высказывания имама Ардебильской мечети накануне первой годовщины начала 44-дневной Отечественной войны, дней памяти наших шехидов и Арбеина – сороковины Имама Хусейна Алейхиссалама, вызвали справедливое недовольство верующих и в этой связи в УМК поступают многочисленные обращения, передает АПА.

«Заявляем, что известное выступление Агаи Амули конечно же, не способствует укреплению ирано-азербайджанских связей, углублению отношений дружбы и братства между нашими народами. К сожалению, имам Ардебильской мечети предпочел закрыть глаза на вандализм сепаратистов. Мы, верующие, наверное, должны говорить не о войне, о а мире, примирении».

Далее А.Пашазаде подчеркнул, что такие выступления могут нанести ущерб отношениям дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Ираном, добрососедству, абсолютно противоречат духу исламской солидарности.

«Карабахский конфликт окончен. Думаю, что было бы лучше, если бы Агаи Амули направил свои проповеди в это русло».

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Байрамов: Возобновление связей значительно ускорит торговлю и транспортное сообщение через Армению и Азербайджан

22 сентября, 19:25

«Урегулирование конфликта позволит нормализовать отношения между Арменией и Азербайджаном, открывает новые возможности для регионального сотрудничества, развития и благополучия».

Как говорится в сообщении управления пресс-службы Министерства иностранных дел (МИД), об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил в своем выступлении на 37-м заседании Совета министров иностранных дел ГУАМ.

По его словам, следствием совместного заявления от 10 ноября 2020 года стало, в частности, трехстороннее заявление, принятое 11 января 2021 года Азербайджаном, Россией и Арменией и предусматривающее открытие коммуникаций в регионе.

«Азербайджан, Армения и Россия начали работу над конкретными направлениями для открытия транспортных коммуникаций в регионе. Возобновление связей значительно ускорит торговлю и транспортное сообщение через Армению и Азербайджан, это принесет пользу и этим странам, и нашим партнерам. Это станет важным фактором нормализации, сыграет позитивную роль в установлении мира и стабильности в регионе и за его пределами.

Трехсторонняя рабочая группа, занимающаяся решением вопроса открытия коммуникаций, приступила к работе по конкретным направлениям в регионе. Несмотря на то, что открытие коммуникаций станет важным шагом вперед, Армения за счет тактики препятствования и задержки переговоров пытается воспрепятствовать достижению прогресса. Мы конструктивно участвуем в процессе и продолжаем заниматься данным вопросом», — подчеркнул глава МИД.