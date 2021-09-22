Аллахшукюр Пашазаде ответил имаму Ардебильской мечети Амули



Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде ответил представителю Аятоллы Хаменеи в Ардебиле и Имаму Джума Ардебиля Сейиду Хасану Амули.

Как сообщили в УМК, А.Пашазаде отметил, что в азербайджанской общественности с сожалением восприняли высказывания имама Ардебильской мечети накануне первой годовщины начала 44-дневной Отечественной войны, дней памяти наших шехидов и Арбеина – сороковины Имама Хусейна Алейхиссалама, вызвали справедливое недовольство верующих и в этой связи в УМК поступают многочисленные обращения, передает АПА.

«Заявляем, что известное выступление Агаи Амули конечно же, не способствует укреплению ирано-азербайджанских связей, углублению отношений дружбы и братства между нашими народами. К сожалению, имам Ардебильской мечети предпочел закрыть глаза на вандализм сепаратистов. Мы, верующие, наверное, должны говорить не о войне, о а мире, примирении».

Далее А.Пашазаде подчеркнул, что такие выступления могут нанести ущерб отношениям дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Ираном, добрососедству, абсолютно противоречат духу исламской солидарности.

«Карабахский конфликт окончен. Думаю, что было бы лучше, если бы Агаи Амули направил свои проповеди в это русло».