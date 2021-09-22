В Баку найден пропавший 20 дней назад подросток, он занимался уличной торговлей

Житель Бинагадинского района Халид Амирханов обратился в Бинагадинское районное управление полиции и сообщил о пропаже сына 12-летнего Амирхана.

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел, он указал, что сын вышел из дома 20 дней назад и не вернулся.

Ссотрудники 5-го отделения полиции Бинагадинского районного управления полиции нашли и передали семье подростка. В ходе расследования было установлено, что он занимался уличной торговлей в различных местах столицы, в основном на автомобильных стоянках.

В отделении полиции были проведены профилактические беседы с родителями несовершеннолетнего. Им было рекомендовано серьезно заняться обучением и воспитанием сына.