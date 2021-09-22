В Баку найден пропавший 20 дней назад подросток, он занимался уличной торговлей

22 сентября, 14:17

Житель Бинагадинского района Халид Амирханов обратился в Бинагадинское районное управление полиции и сообщил о пропаже сына 12-летнего Амирхана.

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел, он указал, что сын вышел из дома 20 дней назад и не вернулся.

Ссотрудники 5-го отделения полиции Бинагадинского районного управления полиции нашли и передали семье подростка. В ходе расследования было установлено, что он занимался уличной торговлей в различных местах столицы, в основном на автомобильных стоянках.

В отделении полиции были проведены профилактические беседы с родителями несовершеннолетнего. Им было рекомендовано серьезно заняться обучением и воспитанием сына.

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Эрдоган: Азербайджан, воспользовавшись правом на самооборону, положил конец оккупации

21 сентября, 23:12

Азербайджан, воспользовавшись своим правом на самооборону, положил конец оккупации.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая во вторник на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Он напомнил о предпринятых в последнее время важных шагах с точки зрения стабильности на Южном Кавказе.

«Азербайджан, воспользовавшись своим правом на самооборону, положил конец оккупации, что указывалось в резолюциях СБ ООН, которые не исполнялись в течение многих лет. Это открывает новые возможности для установления прочного мира в регионе», — сказал он.

Эрдоган подчеркнул, что Турция полна решимости поддержать каждый позитивный шаг, сделанный сторонами.