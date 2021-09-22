Завтра в Баку усилится ветер, в регионах пойдут дожди

22 сентября, 13:02

23 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью местами возможны дожди. Умеренный северо-западный ветер днем усилится.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, температура воздуха составит ночью 19-22° тепла, днем 24-26° тепла, в Баку ночью 20-22° тепла, днем 24-26° тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы – 755 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 70-75%, днем 45-50%.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозы, кратковременные дожди, ночью и утром интенсивные, возможен град. Днем осадки постепенно прекратятся. Утром в горах туман. Будет дуть временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 15-19°, днем 25-29° тепла, в горах ночью 9-14°, днем 15-20° тепла.

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Эрдоган: Азербайджан, воспользовавшись правом на самооборону, положил конец оккупации

21 сентября, 23:12

Азербайджан, воспользовавшись своим правом на самооборону, положил конец оккупации.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая во вторник на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Он напомнил о предпринятых в последнее время важных шагах с точки зрения стабильности на Южном Кавказе.

«Азербайджан, воспользовавшись своим правом на самооборону, положил конец оккупации, что указывалось в резолюциях СБ ООН, которые не исполнялись в течение многих лет. Это открывает новые возможности для установления прочного мира в регионе», — сказал он.

Эрдоган подчеркнул, что Турция полна решимости поддержать каждый позитивный шаг, сделанный сторонами.