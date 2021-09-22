Кабмин: Явка учащихся в школах стала обязательной

22 сентября, 12:05


В Азербайджане явка учащихся в школах в период пандемии стала обязательной.

Об этом говорится в постановлении, подписанном премьер-министром Азербайджана Али Асадовым, передает «Репорт».

Только в двух случаях родители могут не отправлять детей в школу. Если семья проживает в зоне с высоким уровнем заражения коронавирусом, родители могут написать заявление и не отправлять своего ребенка в школу. Кроме того, родители не должны отправлять детей в школу, если в семье есть больные коронавирусом или острой респираторной вирусной инфекцией.

Напомним, что в прошлом учебном году родители сами решали отправлять своих детей в школу в условиях пандемии или нет.

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Эрдоган: Азербайджан, воспользовавшись правом на самооборону, положил конец оккупации

21 сентября, 23:12

Азербайджан, воспользовавшись своим правом на самооборону, положил конец оккупации.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая во вторник на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Он напомнил о предпринятых в последнее время важных шагах с точки зрения стабильности на Южном Кавказе.

«Азербайджан, воспользовавшись своим правом на самооборону, положил конец оккупации, что указывалось в резолюциях СБ ООН, которые не исполнялись в течение многих лет. Это открывает новые возможности для установления прочного мира в регионе», — сказал он.

Эрдоган подчеркнул, что Турция полна решимости поддержать каждый позитивный шаг, сделанный сторонами.