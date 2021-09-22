В учебных заведениях, где обучаются менее 200 человек, у учителей не будут требовать COVID-паспорт

22 сентября, 11:37

«В учебных заведениях, где обучаются менее 200 человек, не требуется наличие у педагогов паспорта COVID-19 (сертификатов об иммунитете или противопоказаниях)».

Это нашло отражение в подписанном премьер-министром Али Асадовым решении об аннулировании постановления от 22 января 2021 года под номером 12 «О дополнительных мерах по организации деятельности учебных заведений, действующих в Азербайджанской Республике в период особого карантинного режима».

Отметим, что во всех остальных учебных заведениях на территории страны у более 80% работников требуется наличие паспорта COVID-19 (сертификата о противопоказаниях или сертификата об иммунитете).

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Эрдоган: Азербайджан, воспользовавшись правом на самооборону, положил конец оккупации

21 сентября, 23:12

Азербайджан, воспользовавшись своим правом на самооборону, положил конец оккупации.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая во вторник на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Он напомнил о предпринятых в последнее время важных шагах с точки зрения стабильности на Южном Кавказе.

«Азербайджан, воспользовавшись своим правом на самооборону, положил конец оккупации, что указывалось в резолюциях СБ ООН, которые не исполнялись в течение многих лет. Это открывает новые возможности для установления прочного мира в регионе», — сказал он.

Эрдоган подчеркнул, что Турция полна решимости поддержать каждый позитивный шаг, сделанный сторонами.