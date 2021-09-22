В учебных заведениях, где обучаются менее 200 человек, у учителей не будут требовать COVID-паспорт

«В учебных заведениях, где обучаются менее 200 человек, не требуется наличие у педагогов паспорта COVID-19 (сертификатов об иммунитете или противопоказаниях)».

Это нашло отражение в подписанном премьер-министром Али Асадовым решении об аннулировании постановления от 22 января 2021 года под номером 12 «О дополнительных мерах по организации деятельности учебных заведений, действующих в Азербайджанской Республике в период особого карантинного режима».

Отметим, что во всех остальных учебных заведениях на территории страны у более 80% работников требуется наличие паспорта COVID-19 (сертификата о противопоказаниях или сертификата об иммунитете).