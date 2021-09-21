В Баку строится новая станция метро

Начато строительство станции Фиолетовой линии Бакинского метрополитена, которая будет располагаться на улице Джалила Мамедгулузаде за Спортивно-концертным комплексом имени Гейдара Алиева и получила условное название «В-04», сообщает пресс-служба Метрополитена.
За прошедшее время завершено строительство двух туннелей станции протяженностью 1010 и 1021 м.
Платформа станции, как и платформы других станций Фиолетовой линии, предусмотрена для приема 7-вагонных поездов.
Станция будет иметь 4 входа-выхода, что обеспечит безопасный и удобный переход на обе стороны автодороги.
В электрическом депо Фиолетовой линии, строительство которого ведется в поселке Ходжасан, будет находиться 27-я по счету станция метрополитена, а «В-04» станет 28-й станцией метрополитена.