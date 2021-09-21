В Баку строится новая станция метро

21 сентября, 14:45

Начато строительство станции Фиолетовой линии Бакинского метрополитена, которая будет располагаться на улице Джалила Мамедгулузаде за Спортивно-концертным комплексом имени Гейдара Алиева и получила условное название «В-04», сообщает пресс-служба Метрополитена.

За прошедшее время завершено строительство двух туннелей станции протяженностью 1010 и 1021 м.

Платформа станции, как и платформы других станций Фиолетовой линии, предусмотрена для приема 7-вагонных поездов.

Станция будет иметь 4 входа-выхода, что обеспечит безопасный и удобный переход на обе стороны автодороги.

В электрическом депо Фиолетовой линии, строительство которого ведется в поселке Ходжасан, будет находиться 27-я по счету станция метрополитена, а «В-04» станет 28-й станцией метрополитена.

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ГПС и СГБ пресекли контрабанду табачных изделий в Каспийском море

21 сентября, 17:20


Сотрудники Государственной пограничной  службы и Службы государственной безопасности провели совместную операцию.

Как сообщили в Государственной погранслужбе, 21 сентября этого года в результате совместных мероприятий Государственной пограничной службы и Службы государственной безопасности была пресечена незаконная контрабанда табачных изделий в море.

На основании информации о незаконном выходе в ночное время 2 неизвестных плавсредств в направлении Сальянского района, пограничное судно береговой охраны Государственной пограничной службы было направлено в указанный район. Плавсредство было взято под контроль, на расстоянии 1,6 мили от берега была задержана деревянная лодка без бортового номера, оборудованная мотором «Ямаха-8», в которой находились 2 человека.

Члены экипажа сказали, что они являются жителями села Голтуг Нефтчалинского района. Это Гулиев Сулейман Гахраман оглу 1978 года рождения и Абушов Сахиб Гаракиши оглу 1987 года рождения.

В ходе осмотра лодок было обнаружено 48 680 коробок различных видов табачных изделий («Manchester», «Magna», «Senator», «Kent», «Platinum», «King», «Want»).

Следствие по факту продолжается.