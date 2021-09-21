С 1 октября МВД начнет рейды на наличие COVID-паспортов у таксистов

21 сентября, 13:05

С первого октября в Азербайджане начнутся рейды по проверке наличия у водителей такси COVID-паспортов, сообщает МВД.

В информации отмечается, что в отношении водителей такси, не прошедших полную вакцинацию от коронавируса, будут приниматься соответствующие меры.

Как сообщил Trend начальник отдела по связям с общественностью МВД майор полиции Эльшад Гаджиев, к сферам услуг, от работников которых требуется наличие COVID-паспорта и сертификата иммунитета, относятся грузо- и пассажироперевозки.

«Это отражено в постановлении Кабмина за №229 от 26 июля 2021 года», — сказал Гаджиев.

По его словам, граждане, занимающиеся грузо- и пассажироперевозками, в том числе оказывающие услуги такси, с первого сентября должны иметь документ о получении первой дозы вакцины от коронавируса, а с первого октября — о получении второй дозы или сертификат иммунитета.

«Проверка сотрудниками полиции этих документов у граждан, занимающихся грузо- и пассажироперевозками, является абсолютно законной», — сказал Гаджиев.

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Арестовано имущество в размере более 30 млн манатов бывшего председателя «Азерхалча»

21 сентября, 09:43

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре завершилось расследование уголовного дела, возбужденного по соответствующим статьям УК в связи с незаконными действиями бывшего председателя правления ОАО «Азерхалча» Видади Мурадова.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, выявлены основательные подозрения в том, что В.Мурадов сдавал в аренду ОАО «Азерхалча» административное здание, расположенное на территории ООО «Azər-İlmə», по цене, превышающей существующие рыночные цены, перечислял на банковские счета, принадлежащие отдельным юридическим лицам, и впоследствии обналичивал денежные средства, выделенные «Азерхалча» на приобретение пряжи, предназначенные для производства ковров, необоснованно завышал объемов работ и цен в сметной документации по 23 предприятиям, путем замены работ на низкокачественные растратил, присвоил вверенные ему денежные средства на сумму 21 миллион 673 тысячи манатов, уклонившись от выплаты налогов государству, злоупотреблял служебными полномочиями.

На основании собранных по делу доказательств Видади Мурадову предъявлено обвинение по статьям Уголовного кодекса 179.4 (присвоение или растрата, совершенные с причинением особо крупного ущерба), 213.3 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями,повлекшее тяжкие последствия) и 313 (служебный подлог), избрана мера пресечения в виде ареста. Уголовное дело направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

В ходе следствия с целью возмещения ущерба государству, согласно решению суда наложен арест на жилые и нежилые помещения на сумму 30 миллионов 587 тысяч манатов, а также акции и активы ООО «Azər-İlmə» на имена обвиняемого Видади Мурадова и членов его семьи.

В отношении других лиц, причастных к совершению преступлений совместно с Видади Мурадовым, уголовное дело выделено в отдельное производство, расследование продолжается.