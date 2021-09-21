Эксперт: Давайте оставим сомнения и пройдем вакцинацию, чтобы положить конец пандемии



Старший преподаватель кафедры микробиологии и иммунологии Азербайджанского медицинского университета Министерства здравоохранения, директор Учебно-хирургической клиники, заведующий клинико-диагностической лабораторией Явер Гаджисой рассказал, как меняются показатели крови в зависимости от тяжести и течения заболевания.

— Какие на сегодняшний день существуют методы определения COVID-19?

— Очень важно своевременное выявление и изоляция инфицированных. Диагностика заболевания производится с помощью лабораторных и инструментальных (радиологических) методов исследования. Поскольку симптомы COVID-19 и радиологические данные неспецифичны, диагноз инфекции SARS-CoV-2 должен быть подтвержден с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР).

В целом, для диагностики коронавирусной инфекции обычно используются несколько методов лабораторного обследования. Это:

1. Серологические тесты (SARS-CoV-2 IgA, SARS-CoV-2 IgM и SARS-CoV-2 IgG);

2. Антигенные тесты (антиген SARS-CoV-2);

3. Молекулярные тесты (ПЦР SARS-CoV-2).

Когда человек заражается какой-либо инфекцией, то для борьбы с этой инфекцией организм начинает синтезировать определенные белки, называемые антителами. Некоторые из этих антител могут оставаться в крови в течение нескольких месяцев и даже лет после выздоровления человека. Соответствующими реагентами в лаборатории проверяются образцы на наличие антител IgM и IgG против инфекции, обнаруженной в крови. IgM возникает в начале болезни, а IgG — после выздоровления.

При коронавирусной инфекции серологические тесты проводятся на образце крови, взятом у пациента, а тест на антитела IgG к SARS-CoV-2 более широко используется для определения уровня иммунной защиты после заражения или вакцинации. IgM к коронавирусу, который обычно формируется в острой фазе заболевания, не так широко используется для диагностики и подтверждения заболевания. Это связано с тем, что он образуется относительно поздно (примерно 10-14 дней) и имеет низкую специфичность, то есть для подтверждения диагноза одного результата теста на антитела IgG к SARS-CoV-2 недостаточно.

Для проведения теста на антиген SARS-CoV-2 используют образец (мазки из полости носа и ротоглотки).

Принцип этого метода тестирования основан на прямом обнаружении белка какого-либо вируса. Эти тесты также называются экспресс-тестами, потому что результат готов примерно через 1 час после отбора пробы. Если образец содержит вирусный антиген (частицу), карточка внутри используемого экспресс-теста соединяется с пропитанными моноклональными антителами, образуя цветную линию, что указывает на положительный результат теста.

В зависимости от производителя чувствительность (~ определение) этих тестов варьируется от 91 до 98 процентов, а специфичность (~ точность) — от 98 до 99 процентов. Высокий уровень достоверности, надежности и быстроты полученных результатов привели к широкому использованию этих тестов.

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, положительный результат, полученный с помощью этих тестов, не требует подтверждения с помощью ПЦР-теста (исключение: только в пиковые периоды пандемии). Из-за схожести типа пробы с методом ПЦР (для обоих методов исследования берутся мазки из носоглотки) некоторые люди ошибочно считают, что результаты экспресс-теста публикуются на портале. Однако при сдаче анализа следует учитывать, что на портале публикуются только результаты ПЦР-тестов.

Молекулярные (ПЦР) методы — наиболее широко используемые методы диагностики COVID-19. ПЦР-тест проводится с помощью взятия мазка со слизистой рта и носоглотки пациента. Затем взятые образцы исследуются в лаборатории. Выявление РНК коронавируса COVID-19 в этом образце определяется путем амплификации нуклеиновых кислот с использованием метода полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Готовность результатов ПЦР-теста на COVID-19 — от 3 до 8 часов. Только эти лабораторные тесты использовались и продолжают использоваться для борьбы с пандемией в мире и в нашей стране. Остальные тесты носят вспомогательный и информативный характер.

— Некоторые граждане ограничиваются лишь прохождением компьютерной томографии (КТ), без первичного забора пробы, а затем требуют лечение от COVID-19. Бывает ли достаточна КТ-картина «матового стекла» (поражение легких по типу матового стекла на КТ) для определения COVID-19?

— Хочу отметить, что картина «матового стекла» при оценке КТ-изображений, формируется не только при заражении COVID-19, но также встречается и при других пневмониях. Просто в настоящее время из-за пандемии этот диагноз все чаще связывают с COVID-19. Для микробиологической идентификации и подтверждения вируса должно быть проведено лабораторное обследование. В противном случае диагноз инфекционного заболевания не считается подтвержденным.

— Какие показатели крови следует контролировать во время лечения COVID-19?

— Показатели крови меняются в зависимости от тяжести и течения заболевания. В настоящее время, согласно рекомендациям ВОЗ, при COVID-19 необходимо отслеживать некоторые показатели. Сюда входят общий анализ крови, скорость оседания эритроцитов (СОЭ), С-реактивный белок, ферритин, D-димер, показатели свертывания крови и, в зависимости от тяжести заболевания, применяются прокальцитонин (ПКТ), интерлейкин-6 (ИЛ-6) и другие тесты.

Вакцинация сегодня является обязательным условием для здоровья каждого из нас. Поэтому давайте оставим сомнения и пройдем вакцинацию, чтобы положить конец пандемии и вернуть жизнь в нормальное русло.