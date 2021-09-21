Эксперт: Давайте оставим сомнения и пройдем вакцинацию, чтобы положить конец пандемии

21 сентября, 11:15


Старший преподаватель кафедры микробиологии и иммунологии Азербайджанского медицинского университета Министерства здравоохранения, директор Учебно-хирургической клиники, заведующий клинико-диагностической лабораторией Явер Гаджисой рассказал, как меняются показатели крови в зависимости от тяжести и течения заболевания.

— Какие на сегодняшний день существуют методы определения COVID-19?

— Очень важно своевременное выявление и изоляция инфицированных. Диагностика заболевания производится с помощью лабораторных и инструментальных (радиологических) методов исследования. Поскольку симптомы COVID-19 и радиологические данные неспецифичны, диагноз инфекции SARS-CoV-2 должен быть подтвержден с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР).

В целом, для диагностики коронавирусной инфекции обычно используются несколько методов лабораторного обследования. Это:
1. Серологические тесты (SARS-CoV-2 IgA, SARS-CoV-2 IgM и SARS-CoV-2 IgG);
2. Антигенные тесты (антиген SARS-CoV-2);
3. Молекулярные тесты (ПЦР SARS-CoV-2).

Когда человек заражается какой-либо инфекцией, то для борьбы с этой инфекцией организм начинает синтезировать определенные белки, называемые антителами. Некоторые из этих антител могут оставаться в крови в течение нескольких месяцев и даже лет после выздоровления человека. Соответствующими реагентами в лаборатории проверяются образцы на наличие антител IgM и IgG против инфекции, обнаруженной в крови. IgM возникает в начале болезни, а IgG — после выздоровления.

При коронавирусной инфекции серологические тесты проводятся на образце крови, взятом у пациента, а тест на антитела IgG к SARS-CoV-2 более широко используется для определения уровня иммунной защиты после заражения или вакцинации. IgM к коронавирусу, который обычно формируется в острой фазе заболевания, не так широко используется для диагностики и подтверждения заболевания. Это связано с тем, что он образуется относительно поздно (примерно 10-14 дней) и имеет низкую специфичность, то есть для подтверждения диагноза одного результата теста на антитела IgG к SARS-CoV-2 недостаточно.
Для проведения теста на антиген SARS-CoV-2 используют образец (мазки из полости носа и ротоглотки).

Принцип этого метода тестирования основан на прямом обнаружении белка какого-либо вируса. Эти тесты также называются экспресс-тестами, потому что результат готов примерно через 1 час после отбора пробы. Если образец содержит вирусный антиген (частицу), карточка внутри используемого экспресс-теста соединяется с пропитанными моноклональными антителами, образуя цветную линию, что указывает на положительный результат теста.

В зависимости от производителя чувствительность (~ определение) этих тестов варьируется от 91 до 98 процентов, а специфичность (~ точность) — от 98 до 99 процентов. Высокий уровень достоверности, надежности и быстроты полученных результатов привели к широкому использованию этих тестов.

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, положительный результат, полученный с помощью этих тестов, не требует подтверждения с помощью ПЦР-теста (исключение: только в пиковые периоды пандемии). Из-за схожести типа пробы с методом ПЦР (для обоих методов исследования берутся мазки из носоглотки) некоторые люди ошибочно считают, что результаты экспресс-теста публикуются на портале. Однако при сдаче анализа следует учитывать, что на портале публикуются только результаты ПЦР-тестов.

Молекулярные (ПЦР) методы — наиболее широко используемые методы диагностики COVID-19. ПЦР-тест проводится с помощью взятия мазка со слизистой рта и носоглотки пациента. Затем взятые образцы исследуются в лаборатории. Выявление РНК коронавируса COVID-19 в этом образце определяется путем амплификации нуклеиновых кислот с использованием метода полимеразной цепной реакции (ПЦР).
Готовность результатов ПЦР-теста на COVID-19 — от 3 до 8 часов. Только эти лабораторные тесты использовались и продолжают использоваться для борьбы с пандемией в мире и в нашей стране. Остальные тесты носят вспомогательный и информативный характер.

— Некоторые граждане ограничиваются лишь прохождением компьютерной томографии (КТ), без первичного забора пробы, а затем требуют лечение от COVID-19. Бывает ли достаточна КТ-картина «матового стекла» (поражение легких по типу матового стекла на КТ) для определения COVID-19?

— Хочу отметить, что картина «матового стекла» при оценке КТ-изображений, формируется не только при заражении COVID-19, но также встречается и при других пневмониях. Просто в настоящее время из-за пандемии этот диагноз все чаще связывают с COVID-19. Для микробиологической идентификации и подтверждения вируса должно быть проведено лабораторное обследование. В противном случае диагноз инфекционного заболевания не считается подтвержденным.

— Какие показатели крови следует контролировать во время лечения COVID-19?

— Показатели крови меняются в зависимости от тяжести и течения заболевания. В настоящее время, согласно рекомендациям ВОЗ, при COVID-19 необходимо отслеживать некоторые показатели. Сюда входят общий анализ крови, скорость оседания эритроцитов (СОЭ), С-реактивный белок, ферритин, D-димер, показатели свертывания крови и, в зависимости от тяжести заболевания, применяются прокальцитонин (ПКТ), интерлейкин-6 (ИЛ-6) и другие тесты.

Вакцинация сегодня является обязательным условием для здоровья каждого из нас. Поэтому давайте оставим сомнения и пройдем вакцинацию, чтобы положить конец пандемии и вернуть жизнь в нормальное русло.

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Арестовано имущество в размере более 30 млн манатов бывшего председателя «Азерхалча»

21 сентября, 09:43

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре завершилось расследование уголовного дела, возбужденного по соответствующим статьям УК в связи с незаконными действиями бывшего председателя правления ОАО «Азерхалча» Видади Мурадова.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, выявлены основательные подозрения в том, что В.Мурадов сдавал в аренду ОАО «Азерхалча» административное здание, расположенное на территории ООО «Azər-İlmə», по цене, превышающей существующие рыночные цены, перечислял на банковские счета, принадлежащие отдельным юридическим лицам, и впоследствии обналичивал денежные средства, выделенные «Азерхалча» на приобретение пряжи, предназначенные для производства ковров, необоснованно завышал объемов работ и цен в сметной документации по 23 предприятиям, путем замены работ на низкокачественные растратил, присвоил вверенные ему денежные средства на сумму 21 миллион 673 тысячи манатов, уклонившись от выплаты налогов государству, злоупотреблял служебными полномочиями.

На основании собранных по делу доказательств Видади Мурадову предъявлено обвинение по статьям Уголовного кодекса 179.4 (присвоение или растрата, совершенные с причинением особо крупного ущерба), 213.3 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями,повлекшее тяжкие последствия) и 313 (служебный подлог), избрана мера пресечения в виде ареста. Уголовное дело направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

В ходе следствия с целью возмещения ущерба государству, согласно решению суда наложен арест на жилые и нежилые помещения на сумму 30 миллионов 587 тысяч манатов, а также акции и активы ООО «Azər-İlmə» на имена обвиняемого Видади Мурадова и членов его семьи.

В отношении других лиц, причастных к совершению преступлений совместно с Видади Мурадовым, уголовное дело выделено в отдельное производство, расследование продолжается.