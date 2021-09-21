В Огузском районе мужчина до смерти избил свою жену

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре завершилось расследование уголовного дела, возбужденного по соответствующим статьям УК в связи с незаконными действиями бывшего председателя правления ОАО «Азерхалча» Видади Мурадова.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, выявлены основательные подозрения в том, что В.Мурадов сдавал в аренду ОАО «Азерхалча» административное здание, расположенное на территории ООО «Azər-İlmə», по цене, превышающей существующие рыночные цены, перечислял на банковские счета, принадлежащие отдельным юридическим лицам, и впоследствии обналичивал денежные средства, выделенные «Азерхалча» на приобретение пряжи, предназначенные для производства ковров, необоснованно завышал объемов работ и цен в сметной документации по 23 предприятиям, путем замены работ на низкокачественные растратил, присвоил вверенные ему денежные средства на сумму 21 миллион 673 тысячи манатов, уклонившись от выплаты налогов государству, злоупотреблял служебными полномочиями.

На основании собранных по делу доказательств Видади Мурадову предъявлено обвинение по статьям Уголовного кодекса 179.4 (присвоение или растрата, совершенные с причинением особо крупного ущерба), 213.3 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями,повлекшее тяжкие последствия) и 313 (служебный подлог), избрана мера пресечения в виде ареста. Уголовное дело направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

В ходе следствия с целью возмещения ущерба государству, согласно решению суда наложен арест на жилые и нежилые помещения на сумму 30 миллионов 587 тысяч манатов, а также акции и активы ООО «Azər-İlmə» на имена обвиняемого Видади Мурадова и членов его семьи.

В отношении других лиц, причастных к совершению преступлений совместно с Видади Мурадовым, уголовное дело выделено в отдельное производство, расследование продолжается.