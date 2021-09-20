Материалы по делу экс-главы ОАО «Азерхалча» переданы в суд

Завершено предварительное расследование в отношении бывшего председателя правления ОАО «Азерхалча» Видади Мурадова.

Материалы, собранные в ходе предварительного расследования, направлены для рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям, сообщает АПА.

Уголовное дело передано в производство судьи Афгана Гаджиева.

ОАО «Азерхалча» и Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджанской Республики признаны потерпевшими по уголовному делу.

Отметим, что по официальной информации, в результате расследования, проведенного на основании материалов, поступивших в Генеральную прокуратуру в связи с незаконными действиями Мурадова Видади Айдын оглу, возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

В результате проведенных следственных мероприятий были установлены обоснованные подозрения в том, что в период с 9 декабря 2016 года по 31 декабря 2019 года Видади Мурадов в предварительном сговоре с другими лицами перечислил на банковские счета нескольких юридических лиц денежные средства на сумму 3 млн. 435 тыс. манатов путем заключения формальных договоров с целью покупки пряжи для производства ковров ОАО «Азерхалча», и присвоил часть этой суммы, обналичив 1 млн. 149 тыс. манатов.

09 января 2021 года Мурадову Видади Айдын оглу были предъявлены обвинения по статьям 179.4 (Присвоение или растрата, с причинением значительного ущерба), 308.2 (Злоупотребление должностными полномочиями), и 313 (Служебный подлог) УК Азербайджанской Республики, в отношении него решением районного суда избрана мера пресечения в виде ареста. В настоящее время Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре продолжаются оперативно-следственные мероприятия по выявлению лиц, причастных к преступлениям, совершенным должностными лицами ОАО «Азерхалча».