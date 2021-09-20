Силовики задержали мошенников, убеждающих близких шехида, что он жив

Задержаны лица, обманывавшие путем мошенничества семью шехида, утверждая о том, что он не погиб, а находится в плену.

Об этом говорится в информации Министерства внутренних дел (МВД).

Сообщается, что на основании обращения в МВД родственников одного из наших шехидов, геройски погибшего в Отечественной войне, были проведены необходимые оперативные мероприятия.

В ходе расследования выяснилось, что этот шехид после гибели был похоронен в своем районе, а затем его мать решила, что возможно, он не погиб и обратилась к «гадалке». Эта гадалка, проживающая в Хазарском районе, взяла у нее 100 манатов и после «гадания» сказала матери шехида, что он не погиб, а попал в плен. Затем сын гадалки Ихтияр Оруджев вступил в контакт с близким родственником шехида Балаханом Гусейнли и они договорились завладеть денежными средствами, выделяемыми государством членам семьи шехида и имеющимися у семьи другими материальными средствами.

После этого указанные лица смонтировали фото шехида и подготовили новые фотографии, свидетельствующие о том, что он будто бы жив и находится в плену. Они даже загримировали Б.Гусейнли под шехида, показали видео и фотографии с загримированным под шехида Б.Гусейнли матери шехида и сумели убедить ее, что ее сын жив. Затем родственник покойного Б.Гусейнли несколько раз поговорил по телефону с матерью шехида с номера Ихтияра Оруджева, подделав свой голос под голос шехида. После этого Б.Гусейнли и И.Оруджев для того, чтобы получить деньги от матери и родственников шехида, пообещали привезти в Азербайджан сына женщины, якобы находящегося в плену и с этой целью потребовали у них 100 тыс. манатов, в разное время получили от родственников шехида по частям 26 тыс. 800 манатов.

По факту в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью МВД возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК. И.Оруджев и Б.Гусейнли были задержаны, им предъявлены обвинения и суд избрал в их отношении меру пресечения в виде ареста. В своих показаниях они признались в совершенных противозаконных действиях.



