22 человека стали жертвами ковида в Азербайджане

20 сентября, 19:14

В течение прошедших суток в Азербайджане выявлено 740 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 2442 пациента клиник выписаны после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 22 человека, тестирование на коронавирус которых дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 473459 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 436537 человек благополучно прошли лечение, 6327 пациентов клиник скончались.

Лечение 30595 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 4751264 теста на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 7103 — за минувшие сутки.

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Армения заявила, что готова начать контакты с Турцией

20 сентября, 12:42

Армения готова начать диалог с Турцией на высшем уровне, если начнутся эффективные контакты с официальными лицами Еревана и Анкары. Об этом в понедельник заявила корреспонденту ТАСС пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Мане Геворкян.

Накануне турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил свое мнение по поводу отказа премьер-министра Армении Никола Пашиняна предоставить Азербайджану Зангезурский коридор.

«Пашинян, с одной стороны, заявляет, что не намерен предоставлять Нахчыванский коридор, с другой — что желает встречи со мной. Если он хочет встречи с Тайипом Эрдоганом, ему следует предпринять определенные шаги. Турция открыта к переговорам, однако для проведения встречи собеседник должен продемонстрировать позитивный подход», — заявил политик.