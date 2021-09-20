22 человека стали жертвами ковида в Азербайджане

В течение прошедших суток в Азербайджане выявлено 740 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 2442 пациента клиник выписаны после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 22 человека, тестирование на коронавирус которых дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 473459 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 436537 человек благополучно прошли лечение, 6327 пациентов клиник скончались.

Лечение 30595 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 4751264 теста на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 7103 — за минувшие сутки.