Нефтяной танкер «Академик Хошбахт Юсифзаде» спущен на воду

Азербайджанское каспийское морское пароходство (ASCO) спустило на воду нефтяной танкер «Академик Хошбахт Юсифзаде», сообщает пресс-служба ASCO.

Танкер построен на Бакинском судостроительном заводе по заказу пароходства.

По словам председателя ASCO Рауфа Велиева, которые приводятся в сообщении, «Академик Хошбахт Юсифзаде» является третьим танкером, построенным на Бакинском судостроительном заводе по заказу пароходства.

Ранее на этом заводе были построены и сданы в эксплуатацию танкеры «Лачин» и «Кельбаджар».

«За последние восемь лет наша флотилия пополнилась 18 новыми судами. Также размещены заказы на постройку еще 10 подобных кораблей на Бакинском судостроительном заводе, Работы в этом направлении будут продолжены», — сказал Велиев.

Также было отмечено, что концепция нового нефтеналивного танкера была разработана совместно с Одесским морским инженерным бюро и специалистами ASCO.

Танкер «Академик Хошбахт Юсифзаде» имеет длину 141, ширину — 16,9 и высоту — шесть метров. Экипаж судна состоит из 15 человек, а скорость составляет 10 узлов в час.

Судно имеет шесть танков общей емкостью 9 212 кубометров для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов. Судно оснащено двумя двигателями Wartsila, мощностью 1,2 тысячи кВт каждый.

Отметим, что в церемонии спуска судна на воду приняли участие председатель ASCO Рауф Велиев, генеральный директор судостроительного завода Иманверди Гасанов, сотрудники обеих предприятий.