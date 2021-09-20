МИД Азербайджана соболезнует России

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования России по поводу вооруженной атаки на Пермский государственный университет.
Об этом говорится на официальной странице МИД Азербайджана в Twitter.
«Выражаем искренние и глубокие соболезнования народу России, семьям и родным погибших в результате нападения на Пермский государственный университет и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим» — говорится в публикации МИД.
Выражаем искренние и глубокие соболезнования народу России, семьям и родным погибших в результате нападения на Пермский государственный университет и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим.@mfa_russia
— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) September 20, 2021