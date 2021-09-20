Участие Азербайджана в «Евровидении-2022» подтверждено

20 сентября, 15:00

Подтверждено участие нашей страны в конкурсе песни «Евровидение-2022», который пройдет в Италии в следующем году.

Как сообщили в Общественной телерадиовещательной компании, пока не определено, кто будет представлять нашу страну на этом конкурсе, который состоится в мае следующего года. Также пока неизвестно, в каком городе Италии пройдет конкурс, окончательное решение еще не принято.

Отметим, что официальное право на трансляцию самого популярного в мире песенного конкурса «Евровидение» в Азербайджане принадлежит Общественной телерадиовещательной компании.

Руководителем азербайджанской делегации на конкурсе « Евровидение-2022» является популярный композитор и продюсер Иса Меликов.

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Армения заявила, что готова начать контакты с Турцией

20 сентября, 12:42

Армения готова начать диалог с Турцией на высшем уровне, если начнутся эффективные контакты с официальными лицами Еревана и Анкары. Об этом в понедельник заявила корреспонденту ТАСС пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Мане Геворкян.

Накануне турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил свое мнение по поводу отказа премьер-министра Армении Никола Пашиняна предоставить Азербайджану Зангезурский коридор.

«Пашинян, с одной стороны, заявляет, что не намерен предоставлять Нахчыванский коридор, с другой — что желает встречи со мной. Если он хочет встречи с Тайипом Эрдоганом, ему следует предпринять определенные шаги. Турция открыта к переговорам, однако для проведения встречи собеседник должен продемонстрировать позитивный подход», — заявил политик.