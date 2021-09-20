Участие Азербайджана в «Евровидении-2022» подтверждено

Подтверждено участие нашей страны в конкурсе песни «Евровидение-2022», который пройдет в Италии в следующем году.

Как сообщили в Общественной телерадиовещательной компании, пока не определено, кто будет представлять нашу страну на этом конкурсе, который состоится в мае следующего года. Также пока неизвестно, в каком городе Италии пройдет конкурс, окончательное решение еще не принято.

Отметим, что официальное право на трансляцию самого популярного в мире песенного конкурса «Евровидение» в Азербайджане принадлежит Общественной телерадиовещательной компании.

Руководителем азербайджанской делегации на конкурсе « Евровидение-2022» является популярный композитор и продюсер Иса Меликов.