«Азеришиг» восстановил электрические сети Кельбаджара

ОАО «Азеришиг» восстановило электрические сети, в том числе уличного освещения и зданий госорганов, в Кельбаджаре, сообщает ОАО.

По его данным, ведутся масштабные работы по обеспечению бесперебойного электроснабжения Кельбаджара.

В Дашкесане строится одноименная подстанция, которая будет питать ЛЭП напряжением 110 кВ до Кельбаджара.

Также продолжается установка опор для ЛЭП напряжением 110 кВ от подстанции «Гянджа-2» до подстанции «Дашкесан».

Эта линия электропередачи может войти в историю как ЛЭП высокого напряжения, проходящая по территории с самым сложным рельефом в Азербайджане.

В горной местности, по которой проходит ЛЭП, вначале была построена дорога для передвижения техники. Работы продолжались круглосуточно.

Основная задача — обеспечить бесперебойное электроснабжение Кельбаджарского района и высокогорных сел Дашкесана. Новопостроенная подстанция «Ахмедли» напряжением 110 кВ будет питать электроэнергией ЛЭП «Загалы» напряжением 35 кВ, которая обеспечит бесперебойное электроснабжение до 30 высокогорных сел Дашкесанского района. Соответствующие работы близятся к завершению.