В Баку сохранится теплая погода

Обнародован прогноз погоды на 21 сентября.

Как сообщили Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет в основном без осадков. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 20-22° тепла, днем 26-29° тепла, в Баку ночью 20-22° тепла, днем 26-28° тепла. Атмосферное давление понизится с 761 мм до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%, днем-40-45%.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков, но вечером в некоторых горных территориях ожидаются грозы, кратковременные дожди. Утром в горах туман. Будет дуть западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 16-21°, днем 28-33° тепла, в горах ночью 9-14°, днем 17-22° тепла.