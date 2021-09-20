В Баку сохранится теплая погода

20 сентября, 13:22

Обнародован прогноз погоды на 21 сентября.

Как сообщили  Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет в основном без осадков. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 20-22° тепла, днем 26-29° тепла, в Баку ночью 20-22° тепла, днем 26-28° тепла. Атмосферное давление понизится с 761 мм до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%, днем-40-45%.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков, но вечером в некоторых горных территориях ожидаются грозы, кратковременные дожди. Утром в горах туман. Будет дуть западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 16-21°, днем 28-33° тепла, в горах ночью 9-14°, днем 17-22° тепла.

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Армения заявила, что готова начать контакты с Турцией

20 сентября, 12:42

Армения готова начать диалог с Турцией на высшем уровне, если начнутся эффективные контакты с официальными лицами Еревана и Анкары. Об этом в понедельник заявила корреспонденту ТАСС пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Мане Геворкян.

Накануне турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил свое мнение по поводу отказа премьер-министра Армении Никола Пашиняна предоставить Азербайджану Зангезурский коридор.

«Пашинян, с одной стороны, заявляет, что не намерен предоставлять Нахчыванский коридор, с другой — что желает встречи со мной. Если он хочет встречи с Тайипом Эрдоганом, ему следует предпринять определенные шаги. Турция открыта к переговорам, однако для проведения встречи собеседник должен продемонстрировать позитивный подход», — заявил политик.