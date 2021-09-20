Готов проект реставрации Дома-музея Узеира Гаджибейли в Шуше

20 сентября, 10:35

Проект реставрации Дома-музея Узеира Гаджибейли в Шуше уже готов, в ближайшее время начнутся ремонтно-восстановительные работы».

Об этом заявил председатель правления Управления государственного заповедника города Шуша Мафтун Аббасов.

Он отметил, что восстановление Дома-музея состоится по инициативе Фонда Гейдара Алиева:

«Международный музыкальный фестиваль в Шуше — первое совместное мероприятие Министерства культуры и государственного заповедника города Шуша после периода 30-летней оккупации. Это мероприятие ежегодно будет проводиться в культурной столице страны. После того, как Дом-музей Узеира Гаджибейли будет готов, мы сможем провести фестиваль и там».

﻿

Армения заявила, что готова начать контакты с Турцией

20 сентября, 12:42

Армения готова начать диалог с Турцией на высшем уровне, если начнутся эффективные контакты с официальными лицами Еревана и Анкары. Об этом в понедельник заявила корреспонденту ТАСС пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Мане Геворкян.

Накануне турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил свое мнение по поводу отказа премьер-министра Армении Никола Пашиняна предоставить Азербайджану Зангезурский коридор.

«Пашинян, с одной стороны, заявляет, что не намерен предоставлять Нахчыванский коридор, с другой — что желает встречи со мной. Если он хочет встречи с Тайипом Эрдоганом, ему следует предпринять определенные шаги. Турция открыта к переговорам, однако для проведения встречи собеседник должен продемонстрировать позитивный подход», — заявил политик.