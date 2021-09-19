Просмотр телевизора может привести к ухудшению когнитивных функций

Люди среднего возраста, которые регулярно смотрят телевизор, подвержены большему риску ухудшения когнитивных функций в более позднем возрасте. Об этом свидетельствуют результаты трех новых исследований, представленных на конференции Американской кардиологической ассоциации по эпидемиологии, профилактике, образу жизни и кардиометаболическому здоровью, пишет «Корреспондент» со ссылкой на Medical Xpress.

Ученые обнаружили, что даже умеренное время просмотра телевизора связано с ухудшением когнитивных функций в пожилом возрасте. При этом они не могут точно сказать, является ли само телевидение непосредственной причиной такого упадка, или это зависит от количества времени, которое люди проводят сидя перед экраном.

По словам президента Американской кардиологической ассоциации доктора Митча Элкинда, вполне логично, что малоподвижный образ жизни и связанные с ним ожирение, высокое кровяное давление и диабет, могут со временем негативно повлиять на умственные способности людей.

В первом исследовании участвовали около 6500 человек, которые смотрели телепередачи в течение примерно шести лет с середины 1980-х до середины 1990-х годов.

Людей разделили на три группы: те, кто никогда или редко смотрел телевизор, те, кто смотрел иногда, и те, кто смотрел часто или очень часто, и по мере взросления они проходили серию когнитивных тестов.

Специалисты обнаружили, что у участников, которые смотрели телевизор в умеренном или большом количестве, когнитивная функция снизилась примерно на 7%, в зависимости от их результатов в когнитивных тестах за 15 лет.

Во втором исследовании изучили данные примерно 970 людей с относительно стабильными привычками к просмотру телепередач, которые прошли дополнительное сканирование мозга, чтобы отслеживать изменения в его структуре.

Группа ученых обнаружила, что люди, которые иногда или часто смотрели телевизор, имели более низкие объемы серого вещества спустя десять лет, что указывает на большую атрофию или ухудшение состояния мозга.

Серое вещество мозга участвует в управлении мышцами, зрением, слухом, принятии решений и других важных функциях мозга. Объем серого вещества, как правило, связан с лучшей способностью запоминать и мыслить.

Третье исследование также было сосредоточено на сером веществе мозга, однако для анализа взяли данные долгосрочного исследования развития риска коронарных артерий у молодых людей.

Около 600 человек каждые пять лет в течение двух десятилетий спрашивали о том, сколько в среднем часов они проводят перед экраном.

Спустя двадцать лет после начала исследования исследователи провели МРТ-сканирование мозга. Это исследование также показало, что более частый просмотр телевизора был связан со снижением объема серого вещества.

В целом эксперты установили, что за каждый дополнительный час просмотра телевизора человек в среднем теряет около 0,5% серого вещества – аналогично ежегодному ухудшению состояния мозга у пожилых людей.

Во всех исследованиях физическая активность людей не влияла на связь между часами, которые они проводили за просмотром телевизора, и снижением функций мозга.

Эти результаты показывают, что сидячий образ жизни может представлять уникальный риск для мозга и когнитивного здоровья. Таким образом, уменьшая часы просмотра телевизора человек способствует здоровому старению мозга.

«Даже если вы идете на пробежку, это хорошо, и вы можете получать свои 30 минут в день физической активности, но если вы проводите остальное время, сидя в офисе за столом и вообще не двигаясь, это может отнять некоторые преимущества упражнений», – подчеркнул Элкинд.