Прогноз погоды на завтра

19 сентября, 12:15


Погода в Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается без осадков, умеренный южный ветер.

Об этом сообщили Национальной гидрометеорологической службе при Минэкологии и природных ресурсов.

Температура воздуха ночью составит 18-21, днем — 26-29 градусов тепла. В Баку ночью будет 18-20, днем — 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление — 761 мм ртутного столба, относительная влажность — 60-70%, днем — 40-45%.

Погода в основном будет благоприятной для метеочувствительных людей.

В регионах Азербайджана ожидается преимущественно безоблачная погода, однако днем в некоторых горных районах возможны грозы, кратковременный дождь и туман. Ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 16-21, днем — 27-32 градуса тепла, в горах ночью — 10-15, днем — 16-21 градус тепла.

﻿

Минобороны Азербайджана высказало России «удивление и сожаление»

19 сентября, 01:37

Информация, распространенная со стороны министерства обороны России со ссылкой на армянскую сторону, о том, что якобы в результате обстрела подразделениями азербайджанской армии 17 сентября в направлении города Шуша были ранены два армянских боевика, вызывает удивление и сожаление, заявил заместитель начальника пресс-службы министерства подполковник Анар Эйвазов.

По его словам, вышеуказанный инцидент расследовался при совместном участии представителей Министерства обороны Азербайджана и руководства миротворческого контингента РФ.

«В результате было установлено, что наши части не открывали огонь в указанной дате и в указанном направлении.

Неясно то, что информация, исследованная с участием обеих сторон, впоследствии была представлена ​​совершенно в другой форме.

Азербайджанская сторона продолжает свои усилия по обеспечению стабильности в регионе и предотвращению возможных провокаций в соответствии с законодательством нашей страны, строго придерживаясь положений трехстороннего заявления», — заключил Эйвазов.