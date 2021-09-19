Прогноз погоды на завтра

Погода в Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается без осадков, умеренный южный ветер.
Об этом сообщили Национальной гидрометеорологической службе при Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха ночью составит 18-21, днем — 26-29 градусов тепла. В Баку ночью будет 18-20, днем — 26-28 градусов тепла.
Атмосферное давление — 761 мм ртутного столба, относительная влажность — 60-70%, днем — 40-45%.
Погода в основном будет благоприятной для метеочувствительных людей.
В регионах Азербайджана ожидается преимущественно безоблачная погода, однако днем в некоторых горных районах возможны грозы, кратковременный дождь и туман. Ветер восточный.
Температура воздуха ночью составит 16-21, днем — 27-32 градуса тепла, в горах ночью — 10-15, днем — 16-21 градус тепла.