Ровнаг Абдуллаев: Улучшение социального благосостояния азербайджанцев Грузии — один из наших приоритетов

18 сентября, 21:42

«Компания SOCAR, помимо ведения бизнеса в Грузии, по поручению президента Ильхама Алиева занимается реализацией программ для улучшения социального положения наших соотечественников, живущих в этой стране».

Об этом журналистам сказал находящийся в Грузии президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, сообщает Report.

По его словам, благодаря стипендии компании тысячи азербайджанцев смогли учиться в высших учебных заведениях Грузии на государственном языке. Это программа, добавил он, сыграла большую роль в формировании грузиноязычных азербайджанских кадров.

Р.Абдуллаев отметил, что в настоящее время по этой программе обучаются почти 1 200 человек.

Улучшение социального благосостояния живущих в Грузии азербайджанцев, подчеркнул глава компании, является одной из главнейших задач, поставленных перед SOCAR руководством страны: «Правительство Грузии также уделяет большое внимание развитию регионов, в которых компактно проживают азербайджанцы».

Отметим, что сегодня состоялось открытие построенного при поддержке SOCAR спортивного комплекса в селе Гызылгаджылы Марнеульского района и детского сада в селе Габал Лагодехского района. Оба социальных объекта были предоставлены компанией правительству Грузии на безвозмездной основе.

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Армения четыре раза ударила «Искандерами» по Азербайджану, утверждает Амбарцумян

18 сентября, 09:46

Армения четыре раза использовала оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандеры» во время второй Карабахской войны. Об этом заявил армянский военный эксперт Ван Амбарцумян.

«Дважды они стреляли по Шуше, а еще дважды — в направлении Баку. Но ракеты были перехвачены и уничтожены азербайджанской стороной», — сказал Амбарцумян.

Говоря о 44-дневной войне, эксперт опроверг обвинения Еревана о том, что якобы Азербайджан бомбил Ханкенди и мирных жителей.

По его словам, если бы в Баку захотели, то запросто могли бы поразить «правительственные здания» на главной площади Ханкенди.

«Они могли бы поразить цели даже в Ереване. Что уже говорить про Карабах», — отметил он.