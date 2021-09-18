Назначен новый директор Республиканской клинической урологической больницы

Главный невролог Минздрава, заведующий отделением гемодиализа Республиканской клинической урологической больницы им. Академика М.Дж.Джавадзаде Фариз Бабаев назначен директором публичного юридического лица «Республиканская клиническая урологическая больница им. М.Дж.Джавадзаде».
Соответствующее распоряжение подписал председатель правления TƏBIB Вугар Гурбанов, передает АПА.
Решение других вопросов, связанных с исполнением приказа поручено публичному юридическому лицу «Республиканская клиническая урологическая больница им. М.Дж.Джавадзаде».