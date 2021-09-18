Назначен новый директор Республиканской клинической урологической больницы

18 сентября, 21:13

Главный невролог Минздрава, заведующий отделением гемодиализа Республиканской клинической урологической больницы им. Академика М.Дж.Джавадзаде Фариз Бабаев назначен директором публичного юридического лица «Республиканская клиническая урологическая больница им. М.Дж.Джавадзаде».

Соответствующее распоряжение подписал председатель правления TƏBIB Вугар Гурбанов, передает АПА.

Решение других вопросов, связанных с исполнением приказа поручено публичному юридическому лицу «Республиканская клиническая урологическая больница им. М.Дж.Джавадзаде».

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Армения четыре раза ударила «Искандерами» по Азербайджану, утверждает Амбарцумян

18 сентября, 09:46

Армения четыре раза использовала оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандеры» во время второй Карабахской войны. Об этом заявил армянский военный эксперт Ван Амбарцумян.

«Дважды они стреляли по Шуше, а еще дважды — в направлении Баку. Но ракеты были перехвачены и уничтожены азербайджанской стороной», — сказал Амбарцумян.

Говоря о 44-дневной войне, эксперт опроверг обвинения Еревана о том, что якобы Азербайджан бомбил Ханкенди и мирных жителей.

По его словам, если бы в Баку захотели, то запросто могли бы поразить «правительственные здания» на главной площади Ханкенди.

«Они могли бы поразить цели даже в Ереване. Что уже говорить про Карабах», — отметил он.