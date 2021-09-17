Германия отклонила прошения об убежище 353 гражданам Азербайджана

За 8 месяцев текущего года Федеративная Республика Германия отказала в предоставлении убежища 353 гражданам Азербайджанской Республики.

Об этом заявили Report в Федеральном управлении Германии по миграции и делам беженцев (BAMF).

Число обращений граждан Азербайджанской Республики за этот период составило 636. Только один из них был признан лицом, имеющим право на убежище в данной стране.

За этот период 24 человека получили статус беженца, а 13 — статус вспомогательной защиты. Кроме того, запрещена депортация 6 человек .

На обращение 239 граждан Азербайджанской Республики было принято решение «вести дело в другом порядке».

В прошлом месяце убежище в Германии получили 11 847 иностранцев.