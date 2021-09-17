Германия отклонила прошения об убежище 353 гражданам Азербайджана

17 сентября, 14:25

За 8 месяцев текущего года Федеративная Республика Германия отказала в предоставлении убежища 353 гражданам Азербайджанской Республики.

Об этом заявили Report в Федеральном управлении Германии по миграции и делам беженцев (BAMF).

Число обращений граждан Азербайджанской Республики за этот период составило 636. Только один из них был признан лицом, имеющим право на убежище в данной стране.

За этот период 24 человека получили статус беженца, а 13 — статус вспомогательной защиты. Кроме того, запрещена депортация 6 человек .

На обращение 239 граждан Азербайджанской Республики было принято решение «вести дело в другом порядке».

В прошлом месяце убежище в Германии получили 11 847 иностранцев.

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Переговоры в Москве: Ереван и Баку пришли к согласию в вопросе границ?

17 сентября, 14:02

Депутат от правящей фракции «Гражданский договор» Андраник Кочарян не подтвердил и не опроверг информацию в прессе о согласовании элементов мирного договора с Азербайджаном.

Напомним, сегодня газета «Грапарак» писала, что в Москве на днях состоялись переговоры. Издание со ссылкой на свои источники отмечает, что на переговорах удалось договориться о начале процесса демаркации и делимитации в рамках карт Советского Союза.

«Нам сказали, что переговоры окончены и армянская сторона результатами очень довольна», – отмечает «Грапарак».

«Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Но скажу, что после прекращения огня на эту тему идут консультации. Естественно, мы должны вступить в этот этап и сделать необратимым процесс ослабления напряженности и укрепления мира», – отметил он (цитата по Sputnik).

Кочарян ответил и на вопрос по поводу демаркации и делимитации на основании советских карт. По мнению главы комиссии по обороне и безопасности, «нужно взять за основу какую-то границу и начать разговаривать друг с другом».