Шуша выдвинута на звание «Культурной столицы тюркского мира» в 2023 году

17 сентября, 13:45

Представлена кандидатура Шуши на звание «Культурной столицы тюркского мира» в 2023 году.

Об этом написал в «Twitter» министр культуры Анар Керимов.

А.Керимов, принявший участие в 38-м заседании министров Тюркскоя в городе Хива (Узбекистан), подчеркнул, что рассказал о сотрудничестве нашей страны с организацией, разрушении исторических и культурных памятников в Карабахе, Отечественной войне.

Он отметил, что представил кандидатуру Шуши на звание «Культурной столицы тюркского мира» в 2023 году.

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Переговоры в Москве: Ереван и Баку пришли к согласию в вопросе границ?

17 сентября, 14:02

Депутат от правящей фракции «Гражданский договор» Андраник Кочарян не подтвердил и не опроверг информацию в прессе о согласовании элементов мирного договора с Азербайджаном.

Напомним, сегодня газета «Грапарак» писала, что в Москве на днях состоялись переговоры. Издание со ссылкой на свои источники отмечает, что на переговорах удалось договориться о начале процесса демаркации и делимитации в рамках карт Советского Союза.

«Нам сказали, что переговоры окончены и армянская сторона результатами очень довольна», – отмечает «Грапарак».

«Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Но скажу, что после прекращения огня на эту тему идут консультации. Естественно, мы должны вступить в этот этап и сделать необратимым процесс ослабления напряженности и укрепления мира», – отметил он (цитата по Sputnik).

Кочарян ответил и на вопрос по поводу демаркации и делимитации на основании советских карт. По мнению главы комиссии по обороне и безопасности, «нужно взять за основу какую-то границу и начать разговаривать друг с другом».