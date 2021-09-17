Турция подарила канцтовары и школьную одежду детям в Карабахе

Турецкое общество Красного полумесяца распределило канцтовары и одежду среди 2,1 тыс. детей — учащихся 9 школ в Карабахском регионе Азербайджана.

Акция проведена в координации с Азербайджанским обществом Красного полумесяца, передает «Анадолу».

Помощь получили учащиеся школ Физулинского, Агдамского и Тертерского районов.

Член Совета директоров турецкого Красного полумесяца Эрджан Тан сообщил журналистам, что в кампании приняли участие благотворители из различных уголков Турции.

Тан напомнил, что занятия в школах Азербайджана начнутся 22 сентября, и отметил, что благодаря оказанной помощи дети приступят к процессу обучения с большим воодушевлением.

«Мы хотим быть рядом с азербайджанскими братьями в счастливые для них дни. Благодарю всех благотворителей»,- отметил он.

Представитель организации уточнил, что дети получили ручки, тетради, фломастеры, туфли, сапоги, брюки, свитера, носки и другие предметы одежды.