ГУДП обвинило некоторых водителей в распространении COVID-19 по выходным

Главное управление Государственной дорожной полиции МВД в очередной раз предупредило лиц, занимающихся перевозкой пассажиров в выходные дни.
Как сообщили в Управлении, согласно постановлению Кабинета Министров Азербайджанской Республики на территории страны в выходные дни прекращена деятельность общественного транспорта:
«Однако, зная об этой ситуации, некоторые водители, нарушая правила перевозки пассажиров в выходные дни, осуществляют незаконную деятельность, тем самым создавая условия для распространения инфекции. Пассажиры также должны учитывать, что работа этих транспортных средств будет ограничена.Еще раз доводим до сведения, что за нарушение правил перевозки пассажиров, в том числе в такси будут приняты серьезные меры административного взыскания».