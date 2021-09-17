ГУДП обвинило некоторых водителей в распространении COVID-19 по выходным

17 сентября, 10:49

Главное управление Государственной дорожной полиции МВД в очередной раз предупредило лиц, занимающихся перевозкой пассажиров в выходные дни.

Как сообщили в Управлении, согласно постановлению Кабинета Министров Азербайджанской Республики на территории страны в выходные дни прекращена деятельность общественного транспорта:

«Однако, зная об этой ситуации, некоторые водители, нарушая правила перевозки пассажиров в выходные дни, осуществляют незаконную деятельность, тем самым создавая условия для распространения инфекции. Пассажиры также должны учитывать, что работа этих транспортных средств будет ограничена.Еще раз доводим до сведения, что за нарушение правил перевозки пассажиров, в том числе в такси будут приняты серьезные меры административного взыскания».

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ПАСЕ требует от Еревана предоставить Баку карты минных полей

16 сентября, 20:39

Комитет ПАСЕ по вопросам миграции призвал Армению предоставить все карты минных полей, установленных на ранее оккупированных территориях Азербайджана, говорится в сообщении ПАСЕ.

Комитет сформулировал ряд рекомендаций для обеих стран по устранению гуманитарных последствий в краткосрочной и долгосрочной перспективе после второй Карабахской войны.

Также комитет выразил сожаление по поводу того, что после ноябрьского прекращения огня 159 азербайджанцев были убиты или ранены в результате взрывов мин, и призвал Армению «незамедлительно предоставить все имеющиеся в ее распоряжении карты минных полей».