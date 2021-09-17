Бакинский метрополитен втрое усилит вентиляцию станций

17 сентября, 10:01

Вентиляция станций метро Баку будет усилена втрое, сказал Trend глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.

По его словам, ЗАО закупит современное оборудование для модернизации вентиляционных систем станций.

Работы в этом направлении продолжаются, отметил глава пресс-службы.

«С начала года на станциях бакинского метро установлено 10 новых вентиляторов. Также актуален вопрос усиления естественной вентиляции, для чего устанавливаются специальные демпферы. До конца года мы начнем закупать новые вентиляторы. Добавлю, что они втрое сильнее старых, срок эксплуатации которых истек. Тем самым вентиляция станций будет усилена в три раза. В этом году будет заказано минимум шесть вентиляторов, которые установят вместо старых», — сказал Мамедов.

Напомним, что для усиления системы вентиляции метрополитена Баку в 2017 году были закуплены три, в 2019 году – семь, а в 2020-м — 10 современных вентиляторов.

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ПАСЕ требует от Еревана предоставить Баку карты минных полей

16 сентября, 20:39

Комитет ПАСЕ по вопросам миграции призвал Армению предоставить все карты минных полей, установленных на ранее оккупированных территориях Азербайджана, говорится в сообщении ПАСЕ.

Комитет сформулировал ряд рекомендаций для обеих стран по устранению гуманитарных последствий в краткосрочной и долгосрочной перспективе после второй Карабахской войны.

Также комитет выразил сожаление по поводу того, что после ноябрьского прекращения огня 159 азербайджанцев были убиты или ранены в результате взрывов мин, и призвал Армению «незамедлительно предоставить все имеющиеся в ее распоряжении карты минных полей».