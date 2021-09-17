Бакинский метрополитен втрое усилит вентиляцию станций

Вентиляция станций метро Баку будет усилена втрое, сказал Trend глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.

По его словам, ЗАО закупит современное оборудование для модернизации вентиляционных систем станций.

Работы в этом направлении продолжаются, отметил глава пресс-службы.

«С начала года на станциях бакинского метро установлено 10 новых вентиляторов. Также актуален вопрос усиления естественной вентиляции, для чего устанавливаются специальные демпферы. До конца года мы начнем закупать новые вентиляторы. Добавлю, что они втрое сильнее старых, срок эксплуатации которых истек. Тем самым вентиляция станций будет усилена в три раза. В этом году будет заказано минимум шесть вентиляторов, которые установят вместо старых», — сказал Мамедов.

Напомним, что для усиления системы вентиляции метрополитена Баку в 2017 году были закуплены три, в 2019 году – семь, а в 2020-м — 10 современных вентиляторов.