Cотрудника «Азерэнержи» убило током

17 сентября, 09:46

В городскую прокуратуру поступила информация о смерти жителя Гянджи Ильяса Исмайлова, 1966 года рождения, в результате удара электрическим током на фильтровальной подстанции 35/6 кВ 16 сентября около 10 часов в городе Гянджа.

Как сообщили в Гянджинской городской прокуратуре, Ильяс Исмаилов, работавший мастером в Западном региональном управлении энергоснабжения и продаж ОАО «Азерэнержи», погиб в результате удара током во время проведения ремонтных работ на данной подстанции.

По факту в Гянджинской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 162.2 (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следствие продолжается.

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ПАСЕ требует от Еревана предоставить Баку карты минных полей

16 сентября, 20:39

Комитет ПАСЕ по вопросам миграции призвал Армению предоставить все карты минных полей, установленных на ранее оккупированных территориях Азербайджана, говорится в сообщении ПАСЕ.

Комитет сформулировал ряд рекомендаций для обеих стран по устранению гуманитарных последствий в краткосрочной и долгосрочной перспективе после второй Карабахской войны.

Также комитет выразил сожаление по поводу того, что после ноябрьского прекращения огня 159 азербайджанцев были убиты или ранены в результате взрывов мин, и призвал Армению «незамедлительно предоставить все имеющиеся в ее распоряжении карты минных полей».