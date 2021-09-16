Самир Нуриев провел заседание Координационного штаба

16 сентября, 19:26

Состоялось очередное заседание Координационного штаба, созданного распоряжением президента Азербайджанской Республики от 24 ноября 2020 года для решения в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупации территориях.

На заседании под председательством руководителя Администрации президента и Координационного штаба Самира Нуриева было проанализировано выполнение поручений президента Азербайджанской Республики, обсуждены цели и задачи на краткосрочную и долгосрочную перспективу, вопросы координации усилий ведомств для их решения.

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ПАСЕ требует от Еревана предоставить Баку карты минных полей

16 сентября, 20:39

Комитет ПАСЕ по вопросам миграции призвал Армению предоставить все карты минных полей, установленных на ранее оккупированных территориях Азербайджана, говорится в сообщении ПАСЕ.

Комитет сформулировал ряд рекомендаций для обеих стран по устранению гуманитарных последствий в краткосрочной и долгосрочной перспективе после второй Карабахской войны.

Также комитет выразил сожаление по поводу того, что после ноябрьского прекращения огня 159 азербайджанцев были убиты или ранены в результате взрывов мин, и призвал Армению «незамедлительно предоставить все имеющиеся в ее распоряжении карты минных полей».