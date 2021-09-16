Самир Нуриев провел заседание Координационного штаба

Состоялось очередное заседание Координационного штаба, созданного распоряжением президента Азербайджанской Республики от 24 ноября 2020 года для решения в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупации территориях.

На заседании под председательством руководителя Администрации президента и Координационного штаба Самира Нуриева было проанализировано выполнение поручений президента Азербайджанской Республики, обсуждены цели и задачи на краткосрочную и долгосрочную перспективу, вопросы координации усилий ведомств для их решения.