В Азербайджане выявлено еще 1783 случая COVID-19, скончались 32 человека

16 сентября, 15:36

В Азербайджане выявлено еще 1783 случая заражения коронавирусом, 3680 человек вылечились, 32 пациента скончались.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 467 173 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 423 705 человек вылечились, 6 227 скончались, число активных больных – 37241.

За прошедшие сутки проведено 12 852 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 4 702 934 теста.

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Посол Ирана уже во второй раз за неделю встретился с помощником Алиева

16 сентября, 13:34

Посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави вновь провел встречу с помощником президента Хикметом Гаджиевым. Напомним, ранее 14 сентября Гаджиев и Мусави обсудили состояние двусторонних отношений и вопросы, вызывающие общую обеспокоенность.

«Уже второй раз за неделю мне выпала возможность встретиться с Хикметом Гаджиевым — помощником Президента Азербайджанской Республики. В ходе наших теплых бесед мы обсудили текущую ситуацию и планы на будущее, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес», — написал на своей странице в Twitter иранский дипломат.

Как сообщал Minval.az, накануне сотрудниками Министерства внутренних дел, Государственного таможенного комитета и Государственной пограничной службы были задержаны иранские водители, незаконно проникшие на территорию Азербайджана по дороге Горис-Кафан.