Школьникам не будут разрешать собираться вместе на переменах

Школьникам не разрешат собираться во время перемены.
Об этом на тренинге «Медиа и образовательный диалог» сообщил советник отдела организации и управления общим образованием Министерства образования Эльчин Керимов, передает АПА.
По его словам, классы с более плотной численностью учащихся планируется перевести в классные команты с большей площадью. «Плотность учащихся в классах — это проблема, которой занимается Министерство образования. В этом учебном году за партой будут сидеть два учащихся. Но готовятся новые инструкции, проводятся анализы, которые будут обнародованы в ближайшее время».