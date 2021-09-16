Школьникам не будут разрешать собираться вместе на переменах

16 сентября, 14:12

Школьникам не разрешат собираться во время перемены.

Об этом на тренинге «Медиа и образовательный диалог» сообщил советник отдела организации и управления общим образованием Министерства образования Эльчин Керимов, передает АПА.

По его словам, классы с более плотной численностью учащихся планируется перевести в классные команты с большей площадью. «Плотность учащихся в классах — это проблема, которой занимается Министерство образования. В этом учебном году за партой будут сидеть два учащихся. Но готовятся новые инструкции, проводятся анализы, которые будут обнародованы в ближайшее время».

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Посол Ирана уже во второй раз за неделю встретился с помощником Алиева

16 сентября, 13:34

Посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави вновь провел встречу с помощником президента Хикметом Гаджиевым. Напомним, ранее 14 сентября Гаджиев и Мусави обсудили состояние двусторонних отношений и вопросы, вызывающие общую обеспокоенность.

«Уже второй раз за неделю мне выпала возможность встретиться с Хикметом Гаджиевым — помощником Президента Азербайджанской Республики. В ходе наших теплых бесед мы обсудили текущую ситуацию и планы на будущее, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес», — написал на своей странице в Twitter иранский дипломат.

Как сообщал Minval.az, накануне сотрудниками Министерства внутренних дел, Государственного таможенного комитета и Государственной пограничной службы были задержаны иранские водители, незаконно проникшие на территорию Азербайджана по дороге Горис-Кафан.