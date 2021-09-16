В Харькове установлен памятник Низами Гянджеви

16 сентября, 13:58

В рамках «Года Низами Гянджеви» во втором по величине городе Украины Харькове на улице Украино-азербайджанской дружбы состоялось открытие памятника классику азербайджанской поэзии, философу и мыслителю средневекового Востока Низами Гянджеви.

Как сообщили в Консульстве Азербайджана в Харькове, автором памятника является народный художник Украины, азербайджанец Катиб Мамедов, передает АПА.

В церемонии открытия памятника приняли участие первый заместитель министра культуры Эльнур Алиев, депутат Милли Меджлиса Руфат Гулиев и посол Азербайджана в Украине Эльмира Ахундова.

Парк, в котором воздвигнут памятник, находится между Железнодорожным университетом и Аграрным университетом.

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Посол Ирана уже во второй раз за неделю встретился с помощником Алиева

16 сентября, 13:34

Посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави вновь провел встречу с помощником президента Хикметом Гаджиевым. Напомним, ранее 14 сентября Гаджиев и Мусави обсудили состояние двусторонних отношений и вопросы, вызывающие общую обеспокоенность.

«Уже второй раз за неделю мне выпала возможность встретиться с Хикметом Гаджиевым — помощником Президента Азербайджанской Республики. В ходе наших теплых бесед мы обсудили текущую ситуацию и планы на будущее, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес», — написал на своей странице в Twitter иранский дипломат.

Как сообщал Minval.az, накануне сотрудниками Министерства внутренних дел, Государственного таможенного комитета и Государственной пограничной службы были задержаны иранские водители, незаконно проникшие на территорию Азербайджана по дороге Горис-Кафан.