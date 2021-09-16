В Харькове установлен памятник Низами Гянджеви

В рамках «Года Низами Гянджеви» во втором по величине городе Украины Харькове на улице Украино-азербайджанской дружбы состоялось открытие памятника классику азербайджанской поэзии, философу и мыслителю средневекового Востока Низами Гянджеви.
Как сообщили в Консульстве Азербайджана в Харькове, автором памятника является народный художник Украины, азербайджанец Катиб Мамедов, передает АПА.
В церемонии открытия памятника приняли участие первый заместитель министра культуры Эльнур Алиев, депутат Милли Меджлиса Руфат Гулиев и посол Азербайджана в Украине Эльмира Ахундова.
Парк, в котором воздвигнут памятник, находится между Железнодорожным университетом и Аграрным университетом.