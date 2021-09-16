Сын Сиявуша Асланова бомжует на улицах Баку

Агентство социальных услуг внесло ясность в сообщения о том, что Чингиз Асланов, сын покойного актера, народного артиста Сиявуша Асланова, живет на улице, столкнулся с трудными жизненными условиями.

Как сообщил руководитель пресс-службы Агентства Мурад Гашимов, ранее Чингиз Асланов жил в приюте и социально-реабилитационном учреждении для лиц из уязвимых групп населения, передает АПА.

«Ему были оказаны необходимые услуги для проживания. Но он покинул приют по собственному желанию. Нашим сотрудникам было дано указание вернуть его в приют, чтобы он не ночевал на улице. Чингиз Асланов сам должен дать согласие», — сказал М. Гашимов.