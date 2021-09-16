Сын Сиявуша Асланова бомжует на улицах Баку

16 сентября, 12:20

Агентство социальных услуг внесло ясность в сообщения о том, что Чингиз Асланов, сын покойного актера, народного артиста Сиявуша Асланова, живет на улице, столкнулся с трудными жизненными условиями.

Как сообщил руководитель пресс-службы Агентства Мурад Гашимов, ранее Чингиз Асланов жил в приюте и социально-реабилитационном учреждении для лиц из уязвимых групп населения, передает АПА.

«Ему были оказаны необходимые услуги для проживания. Но он покинул приют по собственному желанию. Нашим сотрудникам было дано указание вернуть его в приют, чтобы он не ночевал на улице. Чингиз Асланов сам должен дать согласие», — сказал М. Гашимов.

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Посол Ирана уже во второй раз за неделю встретился с помощником Алиева

16 сентября, 13:34

Посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави вновь провел встречу с помощником президента Хикметом Гаджиевым. Напомним, ранее 14 сентября Гаджиев и Мусави обсудили состояние двусторонних отношений и вопросы, вызывающие общую обеспокоенность.

«Уже второй раз за неделю мне выпала возможность встретиться с Хикметом Гаджиевым — помощником Президента Азербайджанской Республики. В ходе наших теплых бесед мы обсудили текущую ситуацию и планы на будущее, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес», — написал на своей странице в Twitter иранский дипломат.

Как сообщал Minval.az, накануне сотрудниками Министерства внутренних дел, Государственного таможенного комитета и Государственной пограничной службы были задержаны иранские водители, незаконно проникшие на территорию Азербайджана по дороге Горис-Кафан.