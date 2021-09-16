Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с началом нового учебного года

16 сентября, 12:03


Возобновление очных занятий в общеобразовательных учреждениях, в высших, средних специальных и других учебных заведениях в новом учебном году требует принятия более решительных мер для обеспечения безопасности детей и подростков на автомобильных дорогах республики.

Об этом говорится в заявлении, распространенном Главным управлением Государственной дорожной полиции Азербайджана.

В ведомстве отметили, что согласно указанию МВД, в целях принятия соответствующих мер для предотвращения возникновения ДТП с участием несовершеннолетних, с 20 сентября по 20 октября на территории страны будет проводиться месячник безопасности дорожного движения «Внимание, дети!».

В рамках месячника в образовательных учреждениях запланировано проведение профилактических мероприятий с детьми, направленных на пропаганду соблюдения Правил дорожного движения, привитие и отработку практических навыков безопасного поведения на улице и дороге.

ГУ ГДП призывает водителей соблюдать правила дорожного движения, тем самым показать несовершеннолетним пример для подражания.

﻿

Посол Ирана уже во второй раз за неделю встретился с помощником Алиева

16 сентября, 13:34

Посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави вновь провел встречу с помощником президента Хикметом Гаджиевым. Напомним, ранее 14 сентября Гаджиев и Мусави обсудили состояние двусторонних отношений и вопросы, вызывающие общую обеспокоенность.

«Уже второй раз за неделю мне выпала возможность встретиться с Хикметом Гаджиевым — помощником Президента Азербайджанской Республики. В ходе наших теплых бесед мы обсудили текущую ситуацию и планы на будущее, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес», — написал на своей странице в Twitter иранский дипломат.

Как сообщал Minval.az, накануне сотрудниками Министерства внутренних дел, Государственного таможенного комитета и Государственной пограничной службы были задержаны иранские водители, незаконно проникшие на территорию Азербайджана по дороге Горис-Кафан.