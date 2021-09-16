Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с началом нового учебного года



Возобновление очных занятий в общеобразовательных учреждениях, в высших, средних специальных и других учебных заведениях в новом учебном году требует принятия более решительных мер для обеспечения безопасности детей и подростков на автомобильных дорогах республики.

Об этом говорится в заявлении, распространенном Главным управлением Государственной дорожной полиции Азербайджана.

В ведомстве отметили, что согласно указанию МВД, в целях принятия соответствующих мер для предотвращения возникновения ДТП с участием несовершеннолетних, с 20 сентября по 20 октября на территории страны будет проводиться месячник безопасности дорожного движения «Внимание, дети!».

В рамках месячника в образовательных учреждениях запланировано проведение профилактических мероприятий с детьми, направленных на пропаганду соблюдения Правил дорожного движения, привитие и отработку практических навыков безопасного поведения на улице и дороге.

ГУ ГДП призывает водителей соблюдать правила дорожного движения, тем самым показать несовершеннолетним пример для подражания.