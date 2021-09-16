В Огузе уничтожили более 3 тонн конопли

В Азербайджане отметили важную историческую дату: 103 года со дня освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации. В этот день Кавказская армия Нуру-Паши и части Азербайджанской национальной армии выбили интервентов из столицы Азербайджана. Отпраздновали действительно торжественно — с военными маршами на улицах городов, в том числе в Баку и в Шуше. Более того, празднование годовщины освобождения Баку пришлось как раз на те дни, когда общетюркское единство становится и важным политическим фактором. В те же дни анонсированы важные перемены в Тюркском совете. Как сказал заместитель председателя правящей партии «Справедливости и развития» (АКР) Турции Бинали Йылдырым, «название организации изменится. Совет сотрудничества тюркоязычных государств будет называться Организацией тюркоязычных государств». Кроме того, он анонсировал присоединение к этой структуре и Ашхабада, отметив, что «полноправными членами организации будут Турция, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Туркменистан».

Это уже само по себе сенсация. Тем более что в Ашхабаде на фоне активного участия других стран региона в работе Тюркского совета осторожничали и проявляли сдержанность. Теперь же эксперты уже строят прогнозы с учетом важной роли порта Туркменбаши (бывший Красноводск) в «транскаспийских» проектах, даже с учетом того, что приход к власти талибов в Афганистане как минимум отодвигает в будущее перспективы «Лазуритового пути».

Но есть еще одна сторона вопроса. Заявление Бинали Йылдырыма прозвучало вскоре после того, как информагентства распространили еще одну сенсационную новость. Турция, Азербайджан и Туркменистан подписали соглашение, согласно которому с октября 2021 года по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) ежегодно будет транспортироваться 1 млн тонн туркменской нефти. Российские и, в полном соответствии с «дипломатией доносов», армянские ТГ-каналы тоном опытных ябед тут же добавили: мол, отмечается, что «соглашение приведет к сокращению поставок туркменской нефти из российского порта Новороссийск почти на 50%».

Дело, впрочем, не только и не столько в транзите нефти в Новороссийск. В Ашхабаде явно происходят существенные политические «подвижки». Еще в январе нынешнего года Азербайджан и Туркменистан объявили о совместной разработке газового месторождения «Достлуг», урегулировав тем самым самую, пожалуй, острую проблему в двусторонних отношениях, причем именно так, как это с самого начала предлагали в Баку. В мае было объявлено, что газ с этого месторождения пойдет в Европу по азербайджанскому «Южному газовому коридору». И вот теперь — «нефтяное» соглашение.

А это уже заставляет многих уже с другими интонациями задавать вопрос: а как будет решена проблема главного направления экспорта туркменского газа?

А вот тут нужно напомнить: Туркменистан обладает колоссальными запасами газа, но не имеет независимой системы его экспорта. В первые годы после распада СССР туркменское «голубое топливо» шло на экспорт по российской трубопроводной системе, причем Москва покупала газ у устья скважины и затем уже перепродавала его как свой. А потом выяснилось, что применяла РФ при этом такие «ножницы», что зарабатывала на каждой тысяче «кубов» больше, чем Туркменистан. Первый президент Туркменистана, Сапармурат Туркменбаши, попытался это изменить, но уже на старте новой «переговорной инициативы» неожиданно скончался. Затем в Ашхабаде попытались переориентировать экспорт на Китай, но внятных результатов не получили. А тем временем в стране нарастают социальные проблемы, назревает необходимость реформ, и для всего нужны деньги. И если теперь в Ашхабаде осваивают экспорт углеводородов через азербайджанские трубопроводы, то как далеко власти Туркменистана готовы продвинуться на «западном векторе»? Позволяют ли заключённые в Актау соглашения по Каспию строить трубопровод из Туркменистана в Азербайджан, можно поспорить, но есть и технологии «сжижения» и «разжижения» газа. И самое интригующее, все происходит на фоне взлета цен на газ в Европе. Фан-клуб Греты Тунберг немного поторопился с пророчествами о «конце углеводородной эры». И если вспомнить, сколько раз газ использовался Кремлем как средство политического давления и как бойко Россия заключала экспортные соглашения в расчете на чужой, в общем-то, газ («Южный поток», задуманный под азербайджанский газ — пример хрестоматийный), то становится понятным: значение нынешних подвижек на общетюркском пространстве выходит далеко за рамки собственно тюркского мира.

И это только начало.

Нурани