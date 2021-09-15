28 человек стали жертвами ковида в Азербайджане

15 сентября, 19:00

В течение прошедших суток в Азербайджане выявлено 2064 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 3831 пациент клиник выписан после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 28 человек, тестирование на коронавирус которых дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 465390 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 420025  человек благополучно прошли лечение, 6195 пациентов клиник скончались.

Лечение 39170 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 4690082 теста на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 14972 — за минувшие сутки.

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Шараф Малкоч подготовит отчеты о преступлениях армян в Карабахе

15 сентября, 21:39

«Завтра мы поедем в Шушу, Тертер и Агдам и подготовим отчет в связи с разрушениями в Карабахе, в то же время, подготовим и отчет в связи с минами, которые установили там армяне».

Об этом на мероприятии, проведенном в посольстве Турции, сказал президент Ассоциации омбудсменов Организации исламского сотрудничества (ОИС), Главный омбудсмен Турции Шараф Малкоч.

По его словам, которые приводит АПА, эти отчеты будут отправлены в международные организации: «Мы подготовим и отчет в связи с преступлениями Армении против человечности. Этот отчет будет отправлен в международные суды».