28 человек стали жертвами ковида в Азербайджане

В течение прошедших суток в Азербайджане выявлено 2064 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 3831 пациент клиник выписан после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 28 человек, тестирование на коронавирус которых дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 465390 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 420025 человек благополучно прошли лечение, 6195 пациентов клиник скончались.

Лечение 39170 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 4690082 теста на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 14972 — за минувшие сутки.