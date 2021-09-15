Ильхам Алиев поздравил главу Мексики

15 сентября, 16:20

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду направил президенту Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору поздравительное письмо.

«Уважаемый господин президент,

От своего и от имени азербайджанского народа сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с 200-й годовщиной независимости страны.

Убежден, что дружественные отношения между Азербайджаном и Мексикой получат еще большее развитие, и наше сотрудничество в многосторонних институтах продолжится.

В этот знаменательный день желаю Вам доброго здоровья, счастья, а Вашему народу – постоянного мира, процветания и благосостояния», — говорится в письме.

 

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Иранских водителей задержали за незаконную перевозку грузов в Ханкенди

15 сентября, 17:59

Размещенные на межгосударственной дороге Горис-Кафан азербайджанские полицейские и пограничники задержали двух иранских водителей. По данным армянских СМИ, им предъявили обвинение в незаконной перевозке грузов в Ханкенди.

Начальник пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД) Эхсан Захидов сообщил, что задержанные водители незаконно въехали на территорию Азербайджана.

«Автомобили, которые незаконно проехали на территорию Азербайджана через Армению, были задержаны сотрудниками Министерства внутренних дел, Государственного таможенного комитета и Государственной пограничной службы. В отношении водителей этих автомобилей будут приняты соответствующие меры в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики».

Отметим, проверки транспорта начались после того, как стало известно о том, что многочисленные иранские грузовики стали незаконно въезжать в Карабахский регион Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы.

Таможенники взимают с иранских автомобилей госпошлину за проезд по территории Азербайджана — более 20 км вышеназванной трассы проходит через село Эйвазлы Губадлинского района.

СМИ писали, что водителей проверяют на предмет въезда в Карабахский регион, а за повторное нарушение границ страны водитель и его транспорт могут быть арестованы.