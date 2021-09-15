Ильхам Алиев поздравил главу Мексики

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду направил президенту Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору поздравительное письмо.

«Уважаемый господин президент,

От своего и от имени азербайджанского народа сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с 200-й годовщиной независимости страны.

Убежден, что дружественные отношения между Азербайджаном и Мексикой получат еще большее развитие, и наше сотрудничество в многосторонних институтах продолжится.

В этот знаменательный день желаю Вам доброго здоровья, счастья, а Вашему народу – постоянного мира, процветания и благосостояния», — говорится в письме.