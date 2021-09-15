Ученые рассказали о том, сколько надо спать, чтобы избежать депрессии

Ученые выяснили, что дополнительный час или два на сон по выходным может снизить риск развития депрессии, пишет The Guardian.

В исследовании приняли участие 5500 человек. Несмотря на то, что увеличенное количество сна по утрам не повлияло на общее здоровье испытуемых, у людей, которые спали в субботу и воскресенье немного больше, депрессия проявлялась реже.

При этом специалисты отметили, что такая корреляция пропадала у тех людей, продолжительность субботнего сна которых различалась с остальным временем более, чем на два часа.

Тем не менее, в статье отмечается, что есть и другие исследования, говорящие об обратных результатах, и ученые на данный момент сходятся только в одном — недостаток сна точно отрицательно влияет на здоровье.