Ученые рассказали о том, сколько надо спать, чтобы избежать депрессии

15 сентября, 17:30

Ученые выяснили, что дополнительный час или два на сон по выходным может снизить риск развития депрессии, пишет The Guardian.

В исследовании приняли участие 5500 человек. Несмотря на то, что увеличенное количество сна по утрам не повлияло на общее здоровье испытуемых, у людей, которые спали в субботу и воскресенье немного больше, депрессия проявлялась реже.

При этом специалисты отметили, что такая корреляция пропадала у тех людей, продолжительность субботнего сна которых различалась с остальным временем более, чем на два часа.

Тем не менее, в статье отмечается, что есть и другие исследования, говорящие об обратных результатах, и ученые на данный момент сходятся только в одном — недостаток сна точно отрицательно влияет на здоровье.

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Иранских водителей задержали за незаконную перевозку грузов в Ханкенди

15 сентября, 17:59

Размещенные на межгосударственной дороге Горис-Кафан азербайджанские полицейские и пограничники задержали двух иранских водителей. По данным армянских СМИ, им предъявили обвинение в незаконной перевозке грузов в Ханкенди.

Начальник пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД) Эхсан Захидов сообщил, что задержанные водители незаконно въехали на территорию Азербайджана.

«Автомобили, которые незаконно проехали на территорию Азербайджана через Армению, были задержаны сотрудниками Министерства внутренних дел, Государственного таможенного комитета и Государственной пограничной службы. В отношении водителей этих автомобилей будут приняты соответствующие меры в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики».

Отметим, проверки транспорта начались после того, как стало известно о том, что многочисленные иранские грузовики стали незаконно въезжать в Карабахский регион Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы.

Таможенники взимают с иранских автомобилей госпошлину за проезд по территории Азербайджана — более 20 км вышеназванной трассы проходит через село Эйвазлы Губадлинского района.

СМИ писали, что водителей проверяют на предмет въезда в Карабахский регион, а за повторное нарушение границ страны водитель и его транспорт могут быть арестованы.