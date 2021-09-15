Дорожная полиция предупредила лиц, занимающихся пассажироперевозкой в выходные дни



Главное управление Государственной дорожной полиции предупредило лиц, занимающихся перевозкой пассажиров в выходные дни.

В ГДП напомнили о том, что согласно решению Кабмина, с учетом текущей санитарно-эпидемиологической ситуации на территории страны продлен срок действия особого карантинного режима, а также приостановлена деятельность общественного транспорта по выходным дням.

«Однако наблюдения показывают, что некоторые лица, злоупотребляющие сложившейся ситуацией, не только осуществляют незаконную деятельность, нарушая правила перевозки пассажиров автомобильным транспортом в выходные дни, но и создают условия для распространения коронавирусной инфекции.

Так, в течение одного дня за неделю было осуществлено более 1500 таких перевозок, в основном, микроавтобусами марки Mercedes-Benz Vito и Mercedes-Benz Viano.

ГУ ГДП МВД заявляет, что будут приняты решительные меры против случаев незаконных пассажироперевозок, а также будут применены меры административной ответственности в отношении лиц, нарушающих правила особого карантинного режима», — говорится в предупреждении.