Экс-главу Евлаха освободили под подписку о невыезде

15 сентября, 10:05

Освобожден из-под ареста бывший глава ИВ Евлаха Годжа Самедов. Об этом АПА сообщил его адвокат Эльнур Велиев.

Адвокат сообщил, что некоторое время назад состояние экс-главы ИВ ухудшилось, и он был помещен в Центральную клинику в Баку.

На прошлой неделе было подано ходатайство об изменении меры пресечения.

Шекинский суд по тяжким преступлениям удовлетворил ходатайство и избрал в отношении экс-главы ИВ Евлаха меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Напомним, в результате принятых мер были установлены обоснованные подозрения в допущении Годжой Самедовым, работавшего до ноября 2019 года на посту главы Исполнительной власти города Евлах, многочисленных нарушений закона, нанесших ущерб правам граждан, охраняемым законом интересам общества и государства. Установлены основательные подозрения в том, что он присвоил крупную сумму денег, выделенную из госбюджета с целью оплаты общественных работ, к которым привлекались безработные граждане. Так, были присвоены деньги 133 лиц, оформленных в «Предприятии по озеленению и освещению» в городе Евлах, но не привлеченных к работам и не получавших заработные платы. На их имена открывались банковские карты, подчиненные Годжи Самедова обналичивали суммы в банкоматах близлежащих районов и передали лично Годже Самедову 236.000 манатов государственных средств.

Также выявлены подозрения в том, что Годжа Самедов присвоил 616.000 манатов, выделенных в 2017-2019 годах из госбюджета на ремонтные и восстановительные работы в городе Евлах. По его поручению руководители компаний обналичили эти средства и передали ему. С заработной платы сотрудников ИВ города и координирующих структур ежемесячно удерживались проценты под предлогом перечисления денег в Фонд помощи семьям шехидов и ветеранов войны. Около 8000 манатов от собранной суммы лично передавались Г.Самедову.

Кроме того, выявлены основательные подозрения о том, что Г.Самедов, злоупотребив полномочиями, при посредничестве главного архитектора отдела архитектуры и градостроительства ИВ Халида Ахмедова, требовал взятки у 44 физических и юридических лиц за оформление документов на строительство различных объектов.

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В Азербайджане впервые проходят шествия по случаю годовщины освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации

15 сентября, 10:24

На центральных улицах Баку, Нахчывана, Гянджи, Сумгайыта и города Шуша в среду, 15 сентября, проходят шествия военнослужащих в сопровождении военных оркестров по случаю 103-й годовщины освобождения Баку от оккупации, сообщает Minval.az. Шествия проходят под девизом «Азербайджано-турецкое братство вечно и нерушимо».

Шествия в Баку стартовали в двух направлениях — от Аллеи шехидов и парка Самеда Вургуна на улице 28 мая.

15 сентября 1918 года армия под командованием Нури-паши Киллигиля освободила Баку, что позволило молодому азербайджанскому правительству переехать из Гянджи, где оно заседало после 28 мая 1918 года.
Четвертого июня 1918 года в Батуми был заключен Договор о дружбе между Османским государством и Азербайджанской Демократической Республикой (АДР), который стал первым документом, подписанным азербайджанским правительством с иностранным государством.

Соглашение предусматривало развитие дружественных отношений между двумя государствами в политической, правовой, экономической и военной сферах.

Согласно пункту 4 данного договора Азербайджан имел право обратиться к османскому правительству за помощью в борьбе против оккупации армянских и большевистских банд.

Усилиями брата министра обороны османского государства Анвара Паши — 28-летнего Нури Паши в короткие сроки была сформирована Кавказская исламская армия. В ее состав вошли 106-й и 107-й пехотные и 56-й артиллерийский полки, переброшенные на Кавказ с палестинского фронта.

После приближения к Гяндже ряды Кавказской исламской армии пополнили до тысячи азербайджанских военных и численность войск достигла 12 тысяч человек.

Кавказская исламская армия освободила от большевистско-дашнакских вооруженных формирований Гейчай, Сальян, Агсу и Кюрдамир.

15 сентября 1918 года после 30-часовых ожесточенных боев удалось освободить Баку. В боях за Баку погибли 1132 бойца Кавказской исламской армии.