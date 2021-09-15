Экс-главу Евлаха освободили под подписку о невыезде

Освобожден из-под ареста бывший глава ИВ Евлаха Годжа Самедов. Об этом АПА сообщил его адвокат Эльнур Велиев.

Адвокат сообщил, что некоторое время назад состояние экс-главы ИВ ухудшилось, и он был помещен в Центральную клинику в Баку.

На прошлой неделе было подано ходатайство об изменении меры пресечения.

Шекинский суд по тяжким преступлениям удовлетворил ходатайство и избрал в отношении экс-главы ИВ Евлаха меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Напомним, в результате принятых мер были установлены обоснованные подозрения в допущении Годжой Самедовым, работавшего до ноября 2019 года на посту главы Исполнительной власти города Евлах, многочисленных нарушений закона, нанесших ущерб правам граждан, охраняемым законом интересам общества и государства. Установлены основательные подозрения в том, что он присвоил крупную сумму денег, выделенную из госбюджета с целью оплаты общественных работ, к которым привлекались безработные граждане. Так, были присвоены деньги 133 лиц, оформленных в «Предприятии по озеленению и освещению» в городе Евлах, но не привлеченных к работам и не получавших заработные платы. На их имена открывались банковские карты, подчиненные Годжи Самедова обналичивали суммы в банкоматах близлежащих районов и передали лично Годже Самедову 236.000 манатов государственных средств.

Также выявлены подозрения в том, что Годжа Самедов присвоил 616.000 манатов, выделенных в 2017-2019 годах из госбюджета на ремонтные и восстановительные работы в городе Евлах. По его поручению руководители компаний обналичили эти средства и передали ему. С заработной платы сотрудников ИВ города и координирующих структур ежемесячно удерживались проценты под предлогом перечисления денег в Фонд помощи семьям шехидов и ветеранов войны. Около 8000 манатов от собранной суммы лично передавались Г.Самедову.

Кроме того, выявлены основательные подозрения о том, что Г.Самедов, злоупотребив полномочиями, при посредничестве главного архитектора отдела архитектуры и градостроительства ИВ Халида Ахмедова, требовал взятки у 44 физических и юридических лиц за оформление документов на строительство различных объектов.